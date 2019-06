Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buon pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno per salario minimo e flat Tax e fanno litigare la maggioranza mettono in evidenza alle distanze tra lega e Movimento 5 Stelle il primo a fondo è arrivato dal vice ministro leghista al massimo Garavaglia che ha difeso la tassa piatta sto tenendo che le coperture per i 15 miliardi necessari annunciati da Salvini Ci sono che allo stesso tempo attaccato chiedendo quale sarebbe la copertura del salario minimo che immediata la replica di Di Maio che ha chiesto di non sa giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la flat Tax è sentito molto colpito dal fatto che la lega abbia cambiato posizione sui mini brutto perché è necessario che lo Stato paghi Trinity delle frese che si chiamino minibot o in altro modo L’importante è che ti paghino e conto alla rovescia a Losanna in Svizzera per l’assegnazione dei giochi olimpici invernali del 2026 da parte delle a zio in lista c’è la candidatura italiana diCortina contrapposta a quella svedese di Stoccolma i primi ad esporre la propria candidatura tecnica sono stati i medesimi dati della principessa vittoria del primo ministro poi è toccato la presentazione italiana un centinaio componenti della Giunti allo Swiss Tech convention Center sventolando tutti i Tricolori alle 18 il presidente del cio Pak annuncerà il vincitore la cronaca i vigili del fuoco hanno compiuto controlli e verifiche strutturali nei comuni di colonna Monte Porzio Montecompatri dopo la scossa di terremoto di ieri sera sta Montecompatri l’associazione nazionale degli ingegneri ha riscontrato legge nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo è stata dichiarata inagibile la chiesa parrocchiale adiacente al duomo Verifica anche a Roma il Colosseo è nella sigla di archeologica ma non si registrano danni di chiusura lo sport in calcio Milan Inter costruiranno nuovo stadio l’hanno Chiari presidente Rossonero Paolo Scaroni l amministratore delegato nerazzurra Alessandro Antonello spiegando che il nuovo impianto dovrebbe sorgere accanto a quella tua lettera è il sindaco di Milano sala frena il comune proprietario di San Siro se il Milan e Inter decidostadio posso solo dire due cose ci vorrà tempo e parliamo garantito che nel 2026 San Siro sarà ancora funzionante sienite della cerimonia di apertura dei giochi dopo il 2026 invece vedremo il futuro di San Siro le parole del sindaco di Milano che è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa