Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 24 giugno studio Giuliano Ferrigno la Corte di Strasburgo ha ricevuto una richiesta di misure provvisorie da parte della Sea Watch 3 per chiede all’Italia di consentire lo sbarco dei migranti a bordo della nave da costa una serie di domande sia la sea-watch che al governo italiano questi ultimi dovranno rispondere entro il pomeriggio dal vescovo di Torino Monsignor nosiglia Intanto faccio sapere che la sua di oggi si è disponibile ad accogliere senza oneri per lo stato immigranti della commissione Unione Europea fa a Pella gli stati membri per trovare una soluzione sterile presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole tenere un discorso alla DMZ zona demilitarizzata che divide le due coree all’altezza del trentottesimo parallelo durante la sua visita in Corea del sud è in programma il 29 e 30 giugno ipotesi partita dai media nipponici nel fineè stata definita da funzionari dicevo le come opzione che Trump starebbe valutando la missione del presidente ha rilanciato le voci di un possibile Summit con il presidente non è il leader nordcoreano Kim jong-un se voleva sapere però che non c’è un piano in questo proposito la cronaca è di quasi €5000000 di risarcimento danni chiesto alla diocesi di Savona per 5 casi di pedofilia dell’associazione rete l’abuso è arrivata dopo una trattativa che non ha portato sbuchi L’Aquila per il momento non commenta Papa Francesco intanto ha nominato un amministratore apostolico la riunione al posto del Cardinale sotto processo in Francia con l’accusa di avere coperta alcuni casi di pedofilia con la cronaca in chiusura il padre della bimba di 8 mesi deceduta venerdì notte nel salernitano e gravemente indiziato di reato di maltrattamenti che secondo gli investigatori hanno causato la morte della minore Quali conseguenze delle lesioni riportate aggravate dall’uso missione eroica rata dei necessari soccorsi nella tarda serata di ieri è stato eseguito un fermo di indiziato di Delitto per omicidio volontario aggravato nei confronti del 37enne che è stato condotto in carceretutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa