Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno È ufficiale sarà milano-cortina la sede delle prossime Olimpiadi Invernali del 2026 annunciato intorno alle 18 in diretta da Losanna il presidente del cio Thomas inizia c’era anche la candidatura svedese di Stoccolma guidata dalla principessa vittoria del primo ministro in Svizzera la delegazione italiana indici accompagnata dal premier Giuseppe Conte grande soddisfazione espressa proprio dal presidente del consiglio e dal sindaco di Milano sala una vetrina per l’Italia numero di ore investimenti per i prossimi 7 anni la politica le coperture per salario minimo e flat Tax e fanno litigare la maggioranza e mettono in evidenza le distanze pallida e Movimento 5 Stelle il primo affondo è arrivato dal vice ministro leghista all’economia e al massimo Garavaglia che ha difeso la tassa piatta sostenendo che le coperture per i 15 miliarCesare annunciati da Salvini Ci sono che lo stesso tempo attaccato chiedendo a quale sarebbe la copertura del salario minimo immediata la replica di Di Maio ti ha chiesto di non giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la flat Tax è detto molto colpito dal fatto che la lega abbia cambiato posizione sui miei nipoti perché è necessario che lo Stato paghi crediti delle imprese che si chiamino minimoto in altro modo L’importante è che si paghino gli esseri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole tenere un discorso alla DMZ la zona demilitarizzata che divide le due coree all’altezza del trentottesimo parallelo durante la sua visita in Corea del Sud in programma il 29 e 30 giugno si partita dei media nipponici nel fine settimana aspettato di finire le funzionari di seguito alcune opzione che Tram si prende valutando la missione del presidente ha rilanciato le voci di un possibile Summit anche con il presidente To The Moon The Leader nordcoreano Kim jong-un fa sapere però che non c’è un piano in questo proposito è tutto per il momento me la promozione torna alla prossima edizione linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa