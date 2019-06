Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura la Corte di Strasburgo ha ricevuto una richiesta di misure provvisorie da parte della Sea Watch 3 per chiedere all’Italia di consentire lo sbarco dei profughi a bordo della nave a una serie di domande sia la Sea Watch 3 che al governo italiano attacca Intanto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini Unione Europea vuole risolvere il problema si cuoce facile nave olandese legge tedesca vieta immigrati ad Amsterdam Berlino e sequestro della nave pirata. l’arcivescovo di Torino Monsignor nosiglia fa invece sapere che la sua di autisti è disponibile ad accogliere senza oneri per lo stato I migranti che sono in mare da 12 giorni Cambiamo argomento è ufficiale sarà milano-cortina la sede delle prossime Olimpiadi Invernali del 2026 ho annunciato intorno alle 18 in diretta da Losanna in Svizzera il presidente del cio Thomas Pak inizia c’era anche la cantinasvedese di Stoccolma con la delegazione italiana il premier Giuseppe Conte grande soddisfazione espressa proprio dal presidente del consiglio e dal sindaco di Milano sala questa sarà una vetrina per l’Italia e saranno numerosi ora gli investimenti per i prossimi 7 anni la cronaca la procura di Roma Indaga per omicidio colposo al momento contro ignoti in relazione alla morte di Francesco ginese il giovane di 26 anni morto un altro tipo di scavalcare il muro di cinta del Università della Sapienza dove la notte tra venerdì e sabato era in corso un party abusivo un rave I magistrati hanno ricevuto una prima informativa della polizia è disposto l’autopsia sul corpo del giorno caldo e afa l’ondata aspetta per arrivare in Italia con il suo Apice tra giovedì e venerdì potrebbe essere potenzialmente più forte di quella del 2003 che peraltro te la distinta per la sua lunga durata sottolineano gli esperti precisando che sono attesi in diversi record delle temperature per il mese di giugno e le città del centro-nord spiega potrebbe registrarti il primato assoluto per il mese in corso al sud invece il caldo sarà più contenutoultime notizie chiusura Marte torna a far sognare il gas è considerato uno degli indizi della vita il metano è stato misurato nella più alta concentrazione mai rilevata sul pianeta rosso più che doppia rispetto a quella misurata 14 anni fa questi risultati è arrivati dal Rover Curiosity della NASA che non aver avuto strumenti per individuare l’origine del gas se sono così aperte tutte le ipotesi da quella più suggestiva telecamere con forme di vita Life inorganiche dovute soprattutto alle reazioni che avvengono nel sottosuolo Tra l’acqua e le rocce è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

