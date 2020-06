Ultime Notizie Roma del 24-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrara cronaca in apertura è stata depositata una richiesta di revisione della sentenza che ha condannato a 16 anni di reclusione Alberto Stasi per la morte di Chiara Poggi l’annuncio l’avvocato Laura panciroli nominato nel dicembre scorso proprio per una completa rilettura della complessa vicenda processuale finalizzata alla sua revisione Chiara Poggi era stata uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007 l’autore dell’omicidio identificato nella loro al fidanzato Alberto Stasi gli esseri tafferugli tra polizia centinaia di manifestanti nella notte italiana a Phoenix in Arizona davanti alla Dream City Church Dov’è Donald Trump ha tenuto un discorso davanti ad un gruppo di circa 3000 persone contro Trump e si scaglia anche Obama in un evento a fianco dell’avversario Joe biden accusandolo di governare in modo incompetenteorganizzato il meschino Trump dal palco di Phoenix di Chiara se a novembre Joe biden vincerà le presidenziali americane in questo paese sarà un disastro ci sono almeno 4 le vittime accertate di una scossa di terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito ieri il Messico centro meridionale dove vi sono stati 4 morti 4 feriti e notevoli danni e residenze private edifici pubblici conservatoria competente degli Stati Uniti fa diffuso subito dopo un allarme Tsunami valido per il Messico Guatemala El Salvador e Honduras evocando l’ho però alcune ore dopo torniamo in Italia 5 università figura non la prestigiosa classifica mondiale top 50 under 50 tra le prime 100 in posizione durante a c’è l’università vita-salute San Raffaele nella fascia 51/60 che cura città di Roma Tor Vergata 71-80 e l’ateneo di milano-bicocca 81 90 l’Università degli Studi di Brescia a Roma e poi Si posizionano nella fascia 101-150chiusura Il Napoli sbanca il Verona ha battuto in casa con 102 e tiene vivo il sogno della Champions songar per tempo Intanto del Torino batte l’Udinese 10 con un gol di Belotti è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

