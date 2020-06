Ultime Notizie Roma del 24-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dal ridere in studio Giuliano Ferrigno il coronavirus rallenta la sua morsa sull’Italia Ieri si sono contati 18 decessi in e minimo dal 2 marzo indenni i 12 regioni ai minimi anche i contagi 122 livello più basso da fine febbraio in Lombardia 6 morti e 62 positivi in 24 ore anche in Gran Bretagna calano contagi restrizioni in giro in bici emergono nuovi focolai e tornano alcune chiusure faccio indietro anche in Serbia che domenica è andata al voto ed è in corso il torneo di tennis adriatur diversi contagiati tra cui lo stesso Djokovic che lo ha organizzato dicendo se ne ieri il pentito il Texas è negli Stati Uniti in America Latina ha superato i 100.000 morti più vicino potrebbe essere pronto già a metà del 2000la politica prosegue il dibattito nella maggioranza sulle Alpi col Movimento 5 Stelle intende spostare al 30 settembre le scadenze già prorogato al 20 luglio Il Ministero dell’Economia annunciato il Sottosegretario all’economia a Villarosa sul taglio del ministro Gualtieri non chiude ma precisa che si tratterebbe di una misura congiunturale invocando invece di strutturali prima fra tutte la riduzione del costo del lavoro il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese firmerà nei prossimi giorni il decreto che fissa la data delle prossime elezioni amministrative per il 20 e 21 settembre la CGIL Chiede che i servizi hanno allestiti fuori dalle scuole penalizzate dal da un rischio di contagio sul versante politico appello di Zingaretti all’unità della maggioranza replica Italia Viva il PD ha scelto da solo tutti i candidati e pretende poi che gli seguono mi sembra un modo curioso e presuntuoso di fare politica dice Ettore Rosato Intanto il fondatore della piattaforma Rousseau Davide Casaleggio in un’intervista sul futuro capo politico DCrisponde alla domanda sulla candidatura di Alessandro Di Battista Non entro nel merito dei singoli candidature o singole persone che hanno gli scritti dice a scegliere qualunque cosa importante per il MoVimento 5 Stelle per la direzione del Movimento lo stesso Di Battista promettere su Facebook una durissima sul conflitto di interessi la senatrice Alessandra Riccardi aveva votato a favore di dirmi nella vicenda openam lascia il movimento per passare alla lega è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

