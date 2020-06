Ultime Notizie Roma del 24-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 24 giugno al microfono piano Ferrigno cronaca in apertura arresti domiciliari a Roma per 6 persone ritenute responsabili a vario titolo di corruzione truffa è falsa attestazione certificazione tra indagini sarebbe messo in regola nel trattare pratiche di condono edilizio commesse da 4 dipendenti della società risorse per Roma Spa avanzata dal comune per la gestione dell’ufficio condono un funzionario del comune di Roma è un geometra libero professionista che avrebbero agevolati privati nell’approvazione delle pratiche in particolare i pubblici impiegati avrebbero richiesto compensi in denaro dai privati che avevano In pendenza l’istruttoria ad istanze di condono Francesco ha scritto una lettera ad Alex Zanardi prego per lei assicura il pontefice aggiungendo Grazie per avere dato forza a chi l’aveva perduta la sua storia un esempio Caro Alessandro chi come luipartire dopo uno stop improvviso attraverso lo sport scrive Bergoglio ha insegnato a vivere la vita da protagonisti facendo della disabilità una lezione di umanità Grazie per aver dato forte chi l’aveva perduta con Francesco il tennis Djokovic e risultato positivo al covid che ha terminato la adriatur e il torneo benefico organizzato nei Balcani sfidando tutte le precauzioni sanitarie fortemente voluto dal numero uno del mondo per celebrare il risveglio del tennis a lungo letargo imposto dalla pandemia l’annuncio della positività di Djokovic non sono danneggia l’immagine del campione serbo noto per la sua posizione Novak Paris guastare i piani di ripresa del circuito ATP in agosto Djokovic Comunque alla fine ha ammesso l’errore ci siamo sbagliati era troppo presto e tutto per il momento Grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa