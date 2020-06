Ultime Notizie Roma del 24-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il coronavirus rallenta la sua corsa solitaria ieri 18 decessi minimo del 2 marzo interni 12 regioni e minimi anche i contagi 122 livello più basso alla fine febbraio anche in Gran Bretagna scalano con restrizioni in Germania invece emergono nuovi focolai e tornano alcune chiusure ad esempio il Texas negli Stati Uniti impone il down in America Latina superato i 100.000 morti il vaccino potrebbe essere pronta a metà del 21 aprile piano scuola non contiene indicazioni operative nel definisce livelli minimi di servizio Ma si limita ad elencare le possibilità offerte dalla legge sull’autonomia senza segnare ulteriori risorse senza attribuire l’ho dovuta Libertà gestionale arriva dai presidi guidati da Antonello Giannelli la bocciatura alle linee guida sulla ripresa a settembre della scuola che devono avere il via libera domani in conferenza stato regionenotizie in chiusura pressing them sugli alleati perché la maggioranza chiude hai capito che ancora aperti penso dall’Italia ad autostrade all’ ex Ilva di Taranto dice Zingaretti che fa un capello per le regionali dicendo che le divisioni sono di quelle chiedendo di smetterla di guardare il mondo dal dirigibile replica Italia Viva il PD ha scelto da solo tutti i candidati e pretende poi che gli altri gli seguono mi sembra un modo curioso e presuntuoso di fare bonifico Ettore Rosato camionista dell’interno firmerà nei prossimi giorni il decreto che fissa la data delle prossime amministrative per il 20 e 21 settembre è tutto grazie per averci seguito le news se tornano alla prossima edizione

