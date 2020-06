Ultime Notizie Roma del 24-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno sono 28 I migranti salvati in acque internazionali dalla nave sea-watch imbarcati sulla nave quarantena Moby Zaza che a Porto Empedocle sono risultati positivi al covid-19 i tamponi sui 209 migranti presenti erano stati effettuati ieri mattina appena ieri sera era stato reso noto che uno dei migranti sbarcati dalla Sea Watch era stato ricoverato a malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Inizialmente era un caso di sospetta tubercolosi poi l’esito del tampone aveva fatto chiarezza nel governo ha depositato in commissione bilancio alla camera l’emendamento al Decreto di lancio con le norme sulla cassa integrazione il provvedimento consente alle aziende colpite dalla crisi di anticipare subito le 4 settimane di cassa integrazione che inizialmente erano state riservate al periodo settembre-ottobre sta cronaca 21 ordinanze di custodia cautelare in carcere Reggio Calabria in un blitz contro le coschei libri accuse a vario titolo di associazione mafiosa estorsione contro imprenditori e commercianti detenzione e porto illegale di armi relative al metodo della agevolazione mafiosa perquisizioni e sequestri ad indagini è emerso che nella cosca De Stefano e tra queste i libri si erano creati frizioni sulla spartizione degli ingenti proventi delle estensioni a operatori economici e commerciali andiamo a Roma arresti domiciliari a 6 persone ritenute responsabili a vario titolo di corruzione truffa è falsa attestazione certificazione indagini su presunte irregolarità nelle pratiche di condono edilizio commesse da 4 dipendenti di risorse per Roma Spa dal comune per la gestione dell’ufficio condono un funzionario del comune è un geometra libero professionista in particolare i pubblici impiegati avrebbero richiesto compenso in denaro dai privati che avevano Intendenza all’istruttoria delle istanze di condono di conti correnti per €455000 la sindaca raggi di Chiara fiera del dipendente che ha denunciato mele marce e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa