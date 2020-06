Ultime Notizie Roma del 24-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Corte dei Conti interesting di fronte all’attuale situazione serve una rapida definizione di una strategia per recuperare i livelli di crescita più sostenuti I magistrati contabili rilevano che in questa fase l’estrazione dei bilanci pubblici una necessità Ma sottolineano che la possibilità di accrescere il rapporto debito PIL è tanto Maggiore quanto più credibile la volontà di voler utilizzarlo per superare le fragilità e non è più rinviabile un taglio le tasse agendo sul lavoro pensione Imprese perché il fisco pesa sulla ripresa L’Italia non è stata la cicala di Esopo che molti in Europa hanno creduto Perché in 30 anni non ha speso più di quanto entrava in cassa ospedale di Siena sentita la famiglia Sospendi bollettini medici sulle condizioni di Alex Zanardi fino a nuove comunicazioni abbiamo passato la fase emozionale ma adesso serve la fase della razionalità spiega il direttore sanitario Roberto gusinuquesto non c’è dal e covid e dobbiamo preservarlo ha detto anche circa la zia pagamento di giornalisti TV là dove transitano pure pazienti più tempi personale l’equipe lavora serenamente c’è grande equilibrio come se tutti i pazienti Zanardi si alternano circa 23 infermieri medici e turni ti sono 28 I migranti salvati in acque internazionali dalle nave sea-watch imbarcati sulla nave quarantenne abito già in Rada a Porto Empedocle in provincia di Agrigento positivi al covid-19 i tamponi su 209 migranti erano stati effettuati ieri mattina Ieri sera ho dato reso noto che uno dei migranti sbarcati dalla suocera stato ricoverato malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Inizialmente era un caso di sospetta tubercolosi poi stampo ne aveva fatto chiarezza il governatore Musumeci oggi si capisce meglio la nostra richiesta per evitare sviluppassero popolari sull’isola senza poterli circoscrivere controllare e chi ha pareggiato accusando ci quasi di razzismo oggi si renderà conto che avevamo ragione la Guardia di FinanzaNel corso delle perquisizioni nell’inchiesta su presunte tangenti e appalti truccati per i lavori della metro che ieri ha portato 13 arresti ha trovato nella disponibilità di Paolo Bellini il dirigente alti mm finito in carcere ritenuto del sistema €17000 in contanti a casa sua e €50000 nelle sedi di società a lui riferibili sono stati trovati anche €20000 nella disponibilità di un altro indagato ieri è stata presentato una bozza di protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici giochi di lavoro in ordine alle emergenze sanitarie da covid 19 all’incontro era presente Marcello Pacifico segretario confederale Cisl e presidente nazionale Ana sentiamo anche al di là del covid quindi Queste sono le intenzioni del Ministro dadone della Pubblica Amministrazione nell’intervento che ho fatto il nome della Giselle Ma poi anche se successivaabbiamo abbiamo fissato alcuni paletti primo è quello È evidente di condividere l’idea di una pubblica amministrazione più efficiente versi cittadini più leggeri comprati che si possono fare anche a distanza Questo è un obiettivo da fare e condividiamo anche al di là delle variazioni Type però poi servono regole certe regole certe e di questo lavoro regole certe che devono essere definiti nei contratti regole che riguardino anche in questo periodo emergenziale il problema della responsabilità dei dirigenti pubblici nel nella Sicurezza degli uffici nella gestione di questo protocollo di sicurezza che si vorrebbe firmare in settimana per tutta la pubblica amministrazione a Santa della Fase 3 regole che con il personale perché a tempo determinato è precario basti pensare Uno su tutti l’esempio sulla scuola Chi è docente di ruolo della scuola una carta di €500 per poter compraretablet computer o ancora anche la stessa è parte della connessione Chi è invece precario docente non può comprare niente che ATA non può comprare niente quindi questo ci sembra molto molto ingiusto abbiamo ribadito Comunque come nella scuola ci devono essere regolare A parte perché la didattica a distanza non è didattica vera e propria emergenza emergenziale Dobbiamo quindi fare in modo di ripristinare è il numero di alunni per classe prima del della politica dei tagli bisogna aumentare le classi o personale fare in modo che tutti iniziano in sicurezza anche perché immaginare un docente che deve passare con una visiera torna alla scrivania e ha con un flexigas rispetto visto Sembra quasi pensare delle scuole come dei carcere noi non vogliamo delle scuole del come cazz ci vogliono delle Scuole Aperte delle scuole

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa