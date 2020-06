Ultime Notizie Roma del 24-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono 28 I migranti salvati in acque internazionali della nave sea-watch imbarcati su una nave quarantena Moby Zaza che in Rada a Porto Empedocle in provincia di Agrigento che sono risultati positivi al covid-19 i tamponi sui 209 migranti presenti sulla Moby Zaza erano stati effettuati ieri mattina Di Maio in Libia incontra il premier Ferrari riprendere il processo politico durante l’incontro è stata Inoltre discussa l’urgenza di ripristinare la produzione petrolifera che rappresenta la ricchezza di tutti gli dici la loro fonte di reddito abbiamo il momento la pubblica amministrazione continua a pagare il ritardo impiegando mediamente 49 giorni il tempo medio di ritardo è aumentato l’ha detto per di dente di coordinamento delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti Ermanno Granelli intervenendo alla cerimonia di pianificazione del rendiconto dello Statocontinua a riproporsi ha sottolineato il presidente nonostante l’impegno profuso negli ultimi anni il problema dei ritardi di pagamento l’amministrazione statale nel suo complesso nel corso del 2019 a poco più di 4 milioni di fatture per un importo complessivo di circa 18 miliardi e mi ha pagate 2,7 milioni corrispondenti al importo di circa 13 miliardi insieme delle fatture è stato pagato in media in 9 giorni e cambiamo decisamente argomento fondazione ha lanciato ieri con webinar moderato dal giornalista Gianluca Nicoletti il nuovo bando fondazione Rocher per i pazienti a sostegno di progetti volti a migliorare la qualità della vita e la gestione della patologia per i pazienti e per chi se ne prende cura presentati da associazioni pazienti in realtà non profit operanti sul territorio che hanno come obiettivo quello di rispondere ai bisogni di persone che affrontano percorsi di cura un bando che si pone l’obiettivo di sostenere l’associazionismo Le famiglie e anche le istituzioni in un momento storico senza precedenti ha commentato Maria PiaCavaglià presidente di fondazione Rose l’attenzione e sempre alla partenza inteso come persona come afferma i nostri microfoni Francesco Frattini segretario generale di fondazione Ross 20 diciamo un la modalità con cui noi come fondazione sosteniamo con progetti socio assistenziali destinati fondazioni o associazioni di pazienti questa modalità del bando si inserisce in un percorso generale che è la tavola genitrice roshan intrapreso da qualche anno il percorso si chiama la rosa che vorrei lei quale abbiamo rivisto totalmente le modalità con cui noi collaboriamo con gli operatori sanitari istituzioni che operano nel campo della Salute In altre parole di cocco lavoriamo come sosteniamo anche finanziariamenteVitabile riferimento alla pandemia da covid 19 quindi tutte le difficoltà che si saranno incontrate e come ci si inserisce in questa prospettiva anche che soprattutto alle tante realtà che sono nel terzo settore quali sono soprattutto i prossimi obiettivi ci siamo fermati abbiamo rivisto tutte le nostre attività soprattutto la tempistica è stata totalmente ripensata e abbiamo deciso con altri bandi che fondazione Roche per la ricerca di inviarli tutte dopo l’estate anche perché francamente sento che i bandi rivolti essenzialmente a ospedali irccs istituti di ricerca università Ci sembrava opportuno distrarre questi queste persone questi enti da dalle emergenze che stavano stavano gestendo in modo molto molto molto difficile per cuipazienti considerando le difficoltà che stavano fronteggiando gli enti del terzo settore abbiamo deciso invece di tenerle di anti anti anticipa perché per poter aiutare e dare essere vicini alle associazioni pazienti quindi mentre sugli altri danni li abbiamo anche ottobre Oggi abbiamo lanciato il panda sessione paziente l’impatto che la difficoltà della situazione che stavano viventi ci sono fondi che sono stati dedicati sono dedicate alla ricerca sui virus sul coronavirus tessuti polmonari noi cerchiamo di aiutare i filoni di ricerca che possono essere trascurati che possono soffrire dalla confederazione dal po’ di risorse che c’è adesso è a seguito della pandemia È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa