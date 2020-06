Ultime Notizie Roma del 24-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale Ines tu apertura Torniamo a parlare di Alex Zanardi Bollettino medico parla di condizioni stabili secondo quanto riportato dal ospedale Senese Dove si trova ricoverato il campione non ci sarebbero sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche sempre sedato intubato e ventilato la prognosi rimane riservata e torniamo a parlare di coronavirus 122 nuovi casi registrati in Italia in 24 ore andato più basso 26 febbraio i morti sono stati 18 il dato più basso dal 2 marzo 1159 i guariti 28 positivi tra I migranti sulla Moby Zaza in quarantena a Porto Empedocle il Viminale garantita la sicurezza sanitaria per il ministro speranza e le mascherine di stanziamento sono necessari fino al vaccino piano scuola diffusa la bozza delle linee guida in vista di settembre per i presidi non c’è nessuna indicazioneGermania reintroduce lockdown nella zona della Westfalia dove una fabbrica di carni diventata nuovo focolaio in Francia si fermano nuovo andata tra autunno-inverno negli Stati Uniti quasi 824 ore record di casa in Texas con oltre 5000 nuovi casi di contagio dicevamo il ministro speranza coronavirus non vinto le mascherine le distanze Pino al mesi difficili per il ministro della Salute Ma chi fa il garretto Grazie misure senza precedenti al comportamento ai sacrifici dei cittadini aggiunge oppure prima una stagione di investimenti per il Servizio Sanitario Nazionale e torniamo a parlare di scuola Giannelli presidente della n per l’associazione nazionale di dirigenti scolastici parla Sky Tg24 l’autonomia Non Può voler dire solamente che ci devo pensare le scuole secondo l’associazione mille piano per il ritorno tra i banchi a settembre inviato dal ministero le parti sociali alle regioni si limita a Elencare le possibilità offerte dalla legge senza assegnare ulteriorisenza attribuire ai dirigenti la dovuta Libertà gestionale Cambiamo argomento da ieri È attivo il sito restiamo liberi.it con l’elenco di tutte le piazze che si batteranno contro liberticide che vogliono tappare la bocca così Toni Brandi e Jacopo coghe presidente vicepresidente di provitaefamiglia una ONLUS organizzatrice della manifestazione e abbiamo parlato con Maria Rachele siamo liberi liberi liberi di poter affermare che i bambini nascono dalla mamma il papà di poter affermare che i bambini hanno il diritto e il bisogno di una mano e papà Sono maschi o femmine Chi è che vorrebbe togliersi questa libertà tutta Libertà vorrebbe essere tolto dalla distruzione della Cameraassociazioni come le nostre come me come Maria Rachele che vanno in giro a dire per esempio per vedere la scritta un abominio ok una mamma e papà è giusto che gli restituisca una mamma e papà con l’istituto dell’adozione verrebbero rischierebbero fino a 6 anni dire che con la scusa del omofobia o transfobia il problema è che han detto ha dato per assodato che qualsiasi ingiuria vista discriminazione violenza sessuale verso persone transessuali e vergognosa Ma per fortuna il nostro codice civile già le pulizie le gomitate aggravando la pena per queste motivazioni per dire questo questo di cui parlavamo di tutto buon proseguimento di ascolto eh Buona serata

