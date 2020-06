Ultime Notizie Roma del 24-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Fondo Monetario Internazionale vive del ribasso le Stime della produzione per l’Italia nel 2020 il PIL quest’anno è previsto contrarsi del 18% ovvero 3,7 punti percentuali in più rispetto almeno 9 1% previsioni di aprile per il 21 aprile è stato rivisto al rialzo al più serie 3 1,5 punti percentuali in più rispetto a quanto previsto in aprile e sono 37611 delle lavoratrici neomamme che si dimette nel corso del 2019 i papà che hanno lasciato il posto sono invece stati 13947 i dati sono quelli dell’ispettorato del lavoro che cognano aggiorna le informazioni sulle convalida dimissioni e risoluzioni consensuali di madri e padri in tutto si legge nel rapporto sono stati emessi 51558 provvedimenti quello leggero incremento sull’anno prima come diconoannotare Ha riguardato le martedì così nel 73% dei casi l’amministrazione sta valutando nuove da tb31 virgola miliardi di dollari sulle importazioni da Francia Germania e Gran Bretagna i nuovi dazi riguarderebbero le olive la birra il gene i mezzi pesanti intanto biden prendi il Largo nei sondaggi sul voto di Stati Uniti 20 20 secondo l’ultima rilevazione del piano a Colle per il New York Times il candidato Democratico alla Casa Bianca e avanti di 14 punti sul presidente con il 50% delle preferenze l’ex vice di Obama vola soprattutto tra le donne nella comunità afroamericane e ferma al 36% sono ascrivibili alla fatturazione elettronica effetti positivi sul fisco per 3 miliardi di euro nel 2019 in particolare si tratta del gettito IVA riconducibile a versamenti spontanei dei contribuenti per 2 miliardi una generazione che si ripercuote sulle imposte dirette per lo più di mezzo miliardo quanto alle azioni didelle frodi fiscali nel corso dell’anno sono stati individuati circa 200 società ed enti bloccando contestazione per un miliardo di euro lettine dati sono stati forniti dal direttore dell’agenzia delle entrate Ruffini in audizione in commissione finanze alla camera e cambiamo argomento si va verso la richiesta del voto di fiducia al Governo per l’approvazione alla Camera del decreto rilancio che arriverà in aula a Montecitorio dopo un uovo svezzamento giovedì e venerdì della prossima settimana si torna anche a parlare delle linee guida che riguardano il mondo della scuola abbiamo sentito il presidente del sindacato a Marcello Pacifico linea guida contestate ANIEF ritiene che queste linee guida possono funzionare soltanto se vengono unite insieme al futuro per la sicurezza a provvedimenti del governo che vanno a ridefinire gli organici le classi non è più momento di aspettare dobbiamo come anche nelle linee guida e c’è scrittoquello che dice il comitato tecnico-scientifico e pane rispettare questo è evidente che bisogna rivedere le metrature delle classi in rapporto degli alunni rispetto ad esse è ancora ancora il rapporto all’umido c’è anche l’universo un’alleata con un piano stasera viene correttamente il recupero degli edifici dismessi evidente che non è nelle linee guida del Ministero per tutto questo presto deve comparire un segnale è il segnale dello stato il signore della storia pure ripartire vuole ripartire delle nostre scuole da scuola in sicurezza per i nostri figli per il personale per i dirigenti è una cosa molto importante noi quindi siamo disponibili a discutere questi documenti col ministro Azzolina ma a condizione che come abbiamo sentito negli ultimi periodi dopo gli Stati Generali per manga e tutti questi provvedimenti siano accompagnati dalla volontà politica di andare a investire nella scuola di Andrea di cambiare gli organici di andare a fare le scuole più sicureefficienti con personale più motivato per i nostri figli per il nostro paese ci fermiamo qui a voi tutti l’augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa