Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio Andiamo nel Regno Unito Boris Johnson ha stravinto la sfida con i germi under per la guida dei tori Ottenendo 90000 voti contro 40.000 nel ballottaggio tra gli iscritti Johnson assumerà da quest’oggi anche la guida del governo dopo le dimissioni della Premier theresa May attuare la brexit unire il paese sconfigge Jeremy corbin questi gli obiettivi indicati nel suo discorso della Vittoria l’Unione Europea lo attende al varco Noi stiamo con L’intesa l’accordo il migliore possibile Spero che capisca dice il vicepresidente della commissione timermans avverte i mercati con Johnson sono aumentati i rischi per la brexit no Deal Trump lo esalta sarà un grande Premieril Presidente del Consiglio Conte nel giorno in cui salta di nuovo possibile vertice del governo annuncia in diretta Facebook la sua posizione sulla sabbia non farla costerebbe di più ci sono in tanti soldi degli italiani contro spiega che nell’ultimo anno sono intervenuti fatti nuovi l’aumento dei fondi europei e il voto del parlamento francese il MoVimento 5 Stelle conferma dal Parlamento dice Di Maio alzata di scudi dall’area notav dal PD per più di un anno quest’oggi intanto creme raffronta l’aula con informativa sul tema dei presunti fondi russi alla lega al governatore del Veneto Zaia chiede un conclave sull’autonomia Raffaele Cantone lasciala NaCl autorità anticorruzione dopo oltre 5 anni alla presidenza lo annuncia in una lettera sul sito dell’autorità canzone ha fatto richiesta per rientrare magistratura per le toghe una fase critica non sarò spettatore ha detto SOS caldo quest’oggicredici le città italiane che il Ministero della Salute indicazioni il bollino rosso esteso dalle città di Bolzano Brescia Firenze Perugia Torino anche a Bologna Frosinone Genova Pescara Roma trieste-verona è il massimo livello di rischio caldi In una scala da 0 a 3 in cui spiccano anche 5 bollini Verdi nessun rischio fra cui Palermo e Reggio Calabria realizzazione Vi auguro una buona giornata

