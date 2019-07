Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio è stato firmato il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale dopo un’attesa di 10 anni il contratto riguarda circa 130000 professionisti della sanità per il triennio 2016-2018 aumento medio di €200 al mese l’ipotesi di rinnovo è stata firmata da tutti i sindacati medici tranne la federazione Cimo ampo efesme al via lo sciopero generale di treni metro bus e navi con modalità e fasce orarie diverse da città è città I sindacati confederali hanno respinto la richiesta di rinvio del garante confermato la mobilizzazione le ragioni restano dicono filt-cgil fit-cisl e uiltrasporti dopo un inal Ministero venerdì tocca gli aerei inaccettabile l’atteggiamento dell’azienda per piloti e assistenti di volo Alitalia ma non so però sarà di sole 4 ore su ordinanza Ministero della Presidente del Consiglio Conte esprime la sua posizione sulla Tav non farla costerebbe di più ci sono in ballo tanti soldi degli italiani spiega che nell’ultimo anno sono intervenuti i fatti nuovi l’aumento dei fondi europei e il voto del parlamento francese il MoVimento 5 Stelle conferma il no decide il Parlamento di Di Maio alzata di scudi dall’area notav per il PD si è perso più di un anno Intanto oggi il premier affronta l’aula con informativa sul tema dei presunti fondi russi alla lega il governatore del Veneto Zaia chiede un conclave sull’autonomia è una giornata di massima allerta per il caldo quella di oggi bollino rosso in 13 cittàBolzano Brescia Firenze Perugia torino-bologna Frosinone Genoa Pescara Rieti Roma Trieste e Verona è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa