Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione un buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio è stato firmato il rinnovo del contratto dei medici dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale dopo un’attesa di 10 anni il contratto riguarda circa 130000 professionisti della sanità per il triennio 2016-2018 aumento medio di €200 al mese l’ipotesi di rinnovo è stata firmata da tutti i sindacati medici tranne la federazione campo e ferma il giovani al neoassunti prenderanno una retribuzione di posizione minima mercoledì nero dei Trasporti sciopero generale di treni metro bus e navi con modalità e fasce orarie diverse da città a città I sindacati hanno respinto la richiesta di rinvio del garante è confermato la mobilizzazione E ragioni restanofilt-cgil fit-cisl e uiltrasporti dopo un incontro al Ministero venerdì lo sciopero toccherà agli aerei ha vinto la sfida per la guida dei tori Johnson assumerà quest’oggi la guida del governo britannico a seguito delle dimissioni dell’ex premier theresa May attuare la brexit unire il paese con Jeremy corbin questi gli obiettivi indicati nel suo discorso della Vittoria proclamato ieri e mentre l’Unione Europea lo attende al varco ribadendo che l’accordo già raggiunto sul uscita dall’ue è il migliore possibile il nuovo inquilino di Downey Street incassa l’apprezzamento del presidente statunitense Donald Trump sarà un grande premio dice il newyorkese SOS caldo oggi Massimo Livello di rischio su Bolzano Brescia Firenze Perugia e Torino domani sarà peggio ancora crescerà il numeronelle città da bollino rosso il massimo livello di rischio Calvin una scala che va da 0 a 3 e consigli sono i soliti evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata a bere molta acqua e poi frutta e verdura è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa