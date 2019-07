Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato appena firmato la rana il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale dopo un’attesa di 10 anni il contratto circa 130000 professionisti della sanità di ipotesi di rinnovo relativa al triennio 2016-2018 afferma il segretario FP CGIL medici Andrea Filippi prevede un aumento medio pro capite di €200 al mese di ipotesi di rinnovo è stata firmata da tutti i sindacati medici tranne la federazione Cimo ampo e Facebook un accordo segreto da sei milioni di dollari per chiudere mantenere segreta la controversia sulla morte di Armstrong il primo astronauta a mettere piede sulla luna deceduto nel 2012 82 anni dopo un operazione al cuorerileva il New York Times e pochi giorni dopo il cinquantesimo anniversario dello storico allunaggio secondo il quotidiano i due figli del cosmonauta contestarono che loro padre era morto per un trattamento chirurgico in competente dopo che le infermiere rimasto le fili per un pacemaker temporaneo che avrebbe causato un emorragia nella membrana che circonda il cuore il capo di una baby gang composta di giovanissimi residenti provincia di Pordenone stato collocato in una comunità in esecuzione di misure cautelari eseguite dalla squadra mobile della Questura di Pordenone il ragazzino quindicenne deve rispondere a vario titolo assieme a un sedicenne coindagato di tentata rapina pluriaggravata tentata estorsione concorso spaccio di sostanze stupefacenti truffa e appropriazione indebita i due aggredivano Dove stavano alcuni coetanei e un adulto disabile rappresenta un governo appoggiato da due forze politiche che quel punto la pensano in maniera opposta in bianco Ctanti soldi che sono vostri e vanno gestiti con la massima attenzione come farebbe un buon padre di famiglia e premier Giuseppe Conte in diretta Facebook e da Palazzo Chigi ha spiegato cosa sta cambiando sulla Tav sono pervenuti dei fatti nuovi elementi da tener conto nella risposta che dobbiamo dare alle entro venerdì la borsa di Tokyo avvia la seduta col segno più sostenuta da rialzo degli azionari statunitensi E dai segnali positivi che arrivano dalle trattative sul commercio internazionale tra le delegazioni di prima e Stati Uniti con l’obiettivo di evitare l’introduzione di nuovi Justin assegnare una variazione positiva dello 0,40 9% con un guadagno di 106 punti sui mercati valutari lo Yen è poco variata un valore di 68,20 sul dollaro e tantomeno, 60 sull’euro proprio nei dopo essere stato confermato Dal Senato marche.fr 55 anni ha giurato alla Casa Bianca Come Capo del pentagono non c’è nessunqualificato di lui per guidare il dipartimento della Difesa sono fiducioso che sarà uno straordinario segretario della Difesa non ho assolutamente dubbi ha detto Donald Trump la principale sfida del nuovo Ministro della Difesa sarà la gestione delle tensioni con l’iran e ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa