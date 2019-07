Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Roberta Frascarelli momenti di panico nel pomeriggio di ieri al porto turistico di Santa Maria di Leuca Marina di Castrignano del Capo in provincia di Lecce dove Un maxi yacht di 40 metri è andato a schiantarsi contro la banchina distruggendo una barca a vela ormeggiata al terzo braccio in attesa di essere demolita non si registrano feriti su quella barca a vela erano arrivati Silvia dietro alcuni migranti singolare protesta ieri a San Pietroburgo In ricordo di Jelena grigorieva latinista uccisa nello scorso fine settimana di persone hanno messo in atto picchetti solitari in varie zone della città ha una forma di protesta che permette di aggirare divieto di assembramento il corpo di Elena è stato trovato sabatoadesso la canotta ferite da taglio e segni di strangolamento è stato firmato all’Arena il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale dopo un’attesa di 10 anni con riguarda circa 130000 professionisti della sanità l’ipotesi di rinnovo relativa al triennio 2016-2018 afferma il segretario FP CGIL medici Andrea Filippi prevede aumento medio pro capite di €200 al mese entro i primi di agosto verrà approvata la proposta della Lega sulla commissione di inchiesta delle case famiglia lo annuncia dalla piazza del Municipio di Bibbiano paese Emiliano finito al centro dell’inchiesta sugli affidi illeciti il Ministro dell’Interno Matteo Salvini Andremo fino in fondo non solo sui 10.000 bambini portati via alle famiglie Emilia Romagna in tutta Italia brexit Johnson nel nuovo leader dei tori 55 anni paladino della brexit ex ministro degli Esteri Just Indaco di Londra stravinto secondo pronosticola sfida col suo successore alla Foreign Office 6 52 n Jeremy ANSA Ottenendo oltre 90000 voti contro gli oltre 40 mila nel ballottaggio affidato ai 160 mila iscritti della partito conservatore britannico risultato è stato introdotto dal presidente del Partito Brando migliori che chiudiamo con una notizia da Trieste si presenta in aula con una Bermuda e infradito giudice Lo invita a uscire dall’aula e a ripresentarsi indossando degli abiti adeguati è accaduto durante un udienza di fronte al Presidente della sezione civile del tribunale di Trieste Arturo picciotto in aula riporta il piccolo in edicola c’erano due coniugi in fase di divorzio con i rispettivi avvocati contestato l’abbigliamento poco consono al luogo il giudice ha l’uomo di tornare con abiti adeguati ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa