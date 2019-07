Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il no del MoVimento 5 Stelle alla tata e contro il buon senso secondo Matteo Salvini la lega lo dice da sempre che costi di più sospendere anche finirla è evidente che rimane contro non è contro Salvini contro il buon senso dice lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione Dunque Niente scambi del mercato sulle grandi opere la tablet fondamentale come la Pedemontana e altre infrastrutture ancora Salvi anche se dal governo sono venuti Tra ieri oggi bei segnali di sblocco ora l’attesa per l’informativa di Conte sul caso Russia lega nel pomeriggio hai cenato racconterò. e dopo aver finito il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica interessa che siamo persone libere non abbiamo chiesto né preso soldi da nessuno il resto e fantasia le parole del Ministro dell’Interno ognuno il suo tempo come vuole ma io mi occupo dei problemi veri di questo non dispiaceconcludi il leader del Carroccio Salvini economia ultimi giorni per pagare la prima rata della rottamazione Terra Delle cartelle la scadenza fissata al 31 luglio riguarda 1,2 milioni di contribuenti che entro il 30 Aprile Margherita la definizione agevolate a cui l’Agenzia delle Entrate inviato la comunicazione delle somme dovute cioè la lettera di risposta con il dettaglio degli importi bollettini delle rate secondo il piano di pagamento scelto infatti di adesione è mancato pagamento prima rata fa perdere i benefici Piazza compositore Russo alexei navalny è stato fermato dalle forze speciali di Polizia sotto la sua abitazione a Mosca il fiume arriva nel pieno delle protette contro l’esclusione di in decine di oppositori da elezioni comunali in programma settembre il suo legale riferisce che è stato fermato per l’organizzazione di una manifestazione non autorizzata rischia 30 giorni dietro le sbarre €4000 di multa ultima notizia in più la riduzione del numero dei parlamentari un segnale nella giusta direzione lo dice la presidente del Senato Elisabetta Alberti casellati durante la cerimonia del ventaglio un intervento organico sulla giustizia aggiungere non è più rinviabileindica il tuo volo ispirato la massima trasparenza e l’imparzialità della vicenda delle interrogazioni del PD sul caso Russia lega da me ne politicizzazione nelle censure sottolinea poi che nessuno deve essere là del mare Ma l’Italia non può farsi carico da sola dell’assistenza serve più Europa concludi casellati e concludiamo anche noi questa edizione Grazie per averci seguito Vieni alla leggera

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa