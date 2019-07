Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 24 luglio in studio Giuliano Ferrigno in là del MoVimento 5 Stelle alla tav contro il buon senso secondo Matteo Salvini del mercato sulle grandi opere aggiunge sempre rivolto al Movimento 5 Stelle rilancia ora abbassa con i no ai termovalorizzatori poi annuncia di aver ricevuto dalla Procura di Roma l’archiviazione sul caso sia i risparmi uno dei tanti processi resta il no agli sbarchi informativa del premier Conte tu la caso Russia lega al Senato ascolterò con te dopo aver finito il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dice Salvini non abbiamo chiesto né preso soldi da nessuno e il resto è fantasia la svolta di Conte sulla torino-lione il movimento notav attacca la manfrina è finita Ora tocca a noi e a Lucia per sabato prossimo un grande corteo di protesta verso Piemonte l’ex sindaco Nilo durbiano No Tavnei discorsi della proposta di una mini Tagadà dice che si sta scherzando con il tuo po’ paura della violenza Ma questa istigazione alla violenza intanto la sindaca di Torino appendino chiede corrente al Movimento 5 Stelle resto contrario alla tarda ma la maggioranza va avanti andiamo in Corea del Sud mondiali di nuoto doppio oro italiano una strepitosa Federica Pellegrini conquista loro nei 200 stile libero mai avrei immaginato tesoro si chiama Amore le parole della nuotatrice un super Paltrinieri poi Domina gli 800 stabilendo anche il nuovo primato europeo in una gara sempre al comando era tanto tempo che non facevo un 800 così Paltrinieri piastri la nostra indagine ha scoperto che il governo Russo interferire nelle nostre lezioni in modo Master sistematico l’ha detto l’ex procuratore speciale della Russia Layton Robert Muller nella sua testimonianza la commissione giustizia camera è la più grande caccia alle streghe della storia degli Stati Uniti contrattacca Donald Trump democratici e altri possono fabbricare illegalmente un crimine tentare di dare la colpa ad un presidente innocente quando contro barca questa Tacobiettivo al nostro paese la chiamano ostruzione le parole del Presidente americano è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

