Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno all’indomani della svolta di Giuseppe Conte sulla torino-lione il movimento notav attacca la manfrina è finita Ora tocca a noi annuncia per sabato prossimo un grande corteo di protesta verso Piemonte intanto l’ex sindaco Nilo durbiano No TAV promotore nei mesi scorsi della proposta all’unanimità dal dice che ti sta scherzando con il fuoco paura della violenza Ma questa spiegazione di lenza intanto la sindaca di Torino appendino chiede coerenza al Movimento 5 Stelle presto contrari alla tav ma la mia maggioranza va avanti Cambiamo argomento Inviaci anni centenari in Italia sono passati da un adulto il 14810 sono donne e quelli di 105 anni e oltre sono più che raddoppiati da 472 a 1112 con un incremento del 1006% i supercentenari vivi over 110a primo gennaio 2019 Erano 21 ° rispetto al 2009 quando se ne contavano 10 lo si evince dal rapporto 100 anni e non sentirli pubblicato dall’istat e la maggior parte dei centenari gli sia del nord Italia Italia il paese più longevo d’Europa e giornate critiche oggi per i trasporti in Italia dopo la conferma dello sciopero ieri pomeriggio da parte dei sindacati stamattina incrociano le braccia scaglioni responsabili di treni bus e metropolitane trasporto marittimo autostrade taxi autonoleggio sindacati attaccano lo sciopero dei trasporti Era programmato da un mese c’era tutto il tempo per evitarlo SOS Call di massima allerta per cinque centri urbani Ma domani il bollino sarà rosso in 13 Città cronaca in chiusura il poeta anonima Certamente Stefano Binda lui ha scritto quella lettera perché ha visto i fatti descritti Ovvero la di Lidia Macchi è un passaggio della rifiutare davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano del sostituto procuratore Gemma Gualdi nel processo Stefano Binda imputato per l’omicidio della giovane a Cittiglio provincia di Varese nelil procuratore generale ha chiesto di confermare la sentenza di primo grado che ha condannato il 51enne all’ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

