Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con all’informazione ed alla redazione in studio Giuliano Ferrigno critica oggi per i trasporti in Italia dopo la conferma dello sciopero da parte dei sindacati da questa mattina hanno incrociato le braccia scaglioni responsabile di treni Busto Metropol trasporto marittimo autostrade taxi autonoleggio i sindacati attaccano lo sciopero dei trasporti Era proclamato da un mese c’era tutto il tempo per evitarlo il Ministero di convocherà il 23 settembre per l’avvio del confronto SOS caldo oggi massima allerta in una 500 urbani Ma domani il bollino rosso sarà in 13 Città soffoca anche la Francia termometro vicino ai 40 ° * fra due aerei da turismo Italy francesi nella regione dell’alta Provenza al confine con la provincia di Cuneo informazioni sarebbero morti due turisti inglesi 18:37 anni ci sarebbe un terzo passeggiare un perito i due erano dida un piccolo aeroporto il traffico al Colle della Maddalena in Valle Stura è stato bloccato per agevolare le ricerche Ei soccorsi che mi addormento anche nuove carriere aperte per i medici sulla base della professionalità e competenza Per un totale di 9000 posizioni La novità è prevista dal contratto dei medici firmato la notte scorsa mi interessa 130000 professionisti ed era atteso da 10 anni per il triennio 2016-2018 previsto un aumento medio di €100 al mese i giovani neo-assunti prenderanno una retribuzione di posizione minima il ministro della Salute Grillo afferma Ora ti va avanti insieme con l’obiettivo di un futuro migliore per il Servizio Sanitario Nazionale e chiusura notizia in 10 anni centenari sono passati da 11.000 14810 sono donne e quelle di 105 anni e oltre sono più che raddoppiati da 472 a 1112 con un incremento addirittura del 133% i supercentenari d’Italia o del 110 Alpino gennaio 2019 Erano 21 raddoppiati rispetto al 2009 quando se ne contavano 10 minuti vince della Fordvent’anni e non sentirli pubblicato da lista La maggior parte dei centenari risiede nel nord Italia il nostro paese è il più longevo d’Europa è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa