Ultime Notizie Roma del 24-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è venerdì 24 luglio Conte assediato per la gestione delle risorse europee post covid il pressing dei partiti cresce e sembra convergere sulla necessità di istituire una commissione bicamerale recovery Pound speranza chiede 20 miliardi per la sanità nel prossimo decreto ci saranno incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato non c’è la catalfo sono ancora Intanto il numero di nuovi contagi da coronavirus in Italia altri 306 un giorno 10 decessi a Bologna è stato individuato un nuovo focolaio non ha residenza per anziani la Cina ha ordinato la chiusura del consolato americano di Kangoo in risposta un anno con provvedimento Stati Uniti che ha colpito la rappresentanza consolare cinese di Huston il segretario di stato americano Pompeo ammonisce il mondo Libero su una Cina sempre più autoritarie sottolinea la necessità di trionfare sulla nuova tirannia del partunità Lesbia arrestato tre cittadini cinesi accusati di spionaggio insieme alla ricercatrice di Pechino rifugiatasi in Consolato a San Francisco continuano ad aumentare i contagi da coronavirus nel mondo Stati Uniti a Latina hanno superato ognuno quota 4 milioni di casi solo Brasile ne conta quasi 2,3 milioni in Europa sono 3 milioni in Francia oltre 1000 contagi in un giorno nel Regno Unito Da oggi sarà obbligatoria mascherina negozi a te ti trovi e domani gli interrogatori di garanzia per i Carabinieri della Stazione di Piacenza arrestati per tortura estorsioni e spaccio di droga all’inchiesta principale condotta dalla guardia di finanza si aggiungono Intanto ora è quella aperta della procura militare quella scattata internamente allarma nominato nuovo comandante carabinieri a Piacenza niente accordo su un dopo brexit entro fine luglio ma porte ancora aperte sulla possibilità di un’intesa con l’Unione Europea per settembre Così il capo negoziatore britannico proposto dopo il nuovo round di colloqui a Londra col Team guidato da Romolo europeo bernier un accordo di valore storico per il futuro politico di Johnson Oggi è il primo annoriconvertita luogo di culto musulmano dopo 86 anni come museo Santa Sofia oggi ospita la prima preghiera del venerdì in mille potranno accedere alla grande moschea una forma ancora più numerose attesa al perno erdogan parla di un grande Sogno realizzato L’opposizione boicotta era per un evento e la riconversione è stata criticata anche da Arabia Egitto sport in chiusura primo match scudetto fallito la Juventus battuta 2-1 in casa dell’Udinese che invece incassa la salvezza stesso risultato in Lazio Cagliari coi biancocelesti in Champions stasera il posticipo milan-atalanta per la MotoGP oggi a Giarre tipiche del GP di Andalusia per il tennis cancellati tutti gli eventi dell’anno in Cina per coronavirus boxe a 54 anni Tyson tornerà sul ring contro il campione Roy Jones Jr E questa era la prima notizia vi auguro una buona giornata e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa