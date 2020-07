Ultime Notizie Roma del 24-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus dal Trentino alla Sicilia Ecco Quali sono i nuovi focolari attivi in Italia altri 24 contagi accertati 3 lavoratori della Bartolini di Rovereto preoccupo anche 21 positivi riscontrati all’interno di una RSA di Bologna tre casi anche quello di 3 turisti Romani tornati da Capri ma l’outlet di Napoli il sindaco dell’Isola precisano che non esistono al momento ragioni d’allarme Chiama Allora in primo piano le notizie di oggi la mia non è stata ancora Superata la convivenza con il virus continuerà a generare ripercussioni economiche e sociali più o meno accentuate lo afferma Consob in un posto dedicato all’impatto del covid-19 sul sistema finanziario italiano Intanto è allerta per i piccoli focolai sparsi in Italia 1 È stato individuato in una RSA di Bologna aumentano i contagi da coronavirusmondo Stati Uniti America Latina hanno superato entrambi quota 4 milioni di casi Brasile da solo ne conta quasi 2,3 milioni in Europa sono 3 milioni sindacati firmano un protocollo per la sicurezza dei dipendenti pubblici uno scudo genetico potrebbe aver protetto il sud Italia ci sono novità in questa ricerca ieri in Italia dicevamo 306 nuovi contagi 10 morti nelle ultime 24 ore dagli Stati Uniti alla Russia il Bangladesh su 10 Paesi con più casi in Germania un concerto per studiare come si trasmette il virus Stati Uniti 20 23 Annulla la convention repubblicana per il PD dice non è il momento giusto e torniamo in Italia Piacenza il giovane carabiniere al telefono dice tutto e tollerato non so come comportarmi maresciallo considerato dal giudice strane illeciti commessi nella caserma Levante raccontava al padre di un ambiente in cui vengono costantemente calpestati doveri delle forze dell’ordine me le carte il magistrato lo descrive a disagio nellele continue violazioni di abusi commessi e riporta che i colleghi lo tenevano a debita distanza Andiamo a New York un fulmine ha colpito la Statua della Libertà un effetto spettacolare una tempesta di fulmini Che battuta su New York regalare uno spettacolo e gioco di luci e colori lo scenario della Statua della Libertà colpita in pieno illuminata da un eccezionale squarcio nel cielo da 5 giorni sul Grande Mela si è abbattuta una forte ondata di calore che ha lasciato posto Mercoledì sera uno scenografico temporale con raffiche di vento fino a 60 miglia orari abbondanti lampi il National weather Service aveva infatti mi ha dato un avviso per aver tirato di te popolazioni di un possibile a alluvione in provincia è in chiusura andiamo a parlare di sport dopo i mesi di stop forzato si sono accesi i motori della Formula 1 ed è tornato in pista anche il pubblico degli stati i primi due Gran Premi sono stati disputati in Austria il terzo in Ungheria tutti e tre in diretta esclusiva su Sky in replica su tv8 l’ascolto media o rileva lo studio frasi è stato di unaMiglionico l’Ungheria e l’Austria 1,3 milioni mentre il Gran Premio di Stiria a di poco superato il migliore il calcio ormai superato il limite di generi motori restano appannaggio della lettura della passione maschile il 69,6% di chi ha seguito il GP d’Ungheria fa notare ancora lo studio frasi è di sesso maschile interessante rispetto le fasce d’età notare che sono gli adolescenti tra i 15 e i 19 anni a produrre la quota d’ascolto più alto a misurare l’interesse per i motori anche Auditel digitale tra il 3 e il 19 luglio le clip per la Tire alla Formula 1 sono state seguite per circa 17 ore in totale generando 939000 Clicca il 78% di questi valori si concentra nei tre fine settimana tra prove libere e qualifiche e gara influenzare la sono ovviamente le persone del team di Maranello il GP di Ungheria non sono arrivati a tanto è certamente le deludenti performance della Ferrari hanno influenzato E se proseguireverranno influenzare non solo le clip ma anche i futuri ascolti dei Gran Premi di Formula 1 sottolinea Francesco seriato responsabile dell’osservatorio dello studio frasi ed è tutto buon proseguimento di ascolto appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa