Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio con il via libera al Decreto covid proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 Green pass dal 6 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti non sarà invece necessario per consumare al bancone anche se al chiuso cambiano i criteri per il cambio colore delle regioni in terapia intensiva il 20 e 30% per diventare zone arancioni al 30 e al 40% per diventare zona rossa questi parametri discoteche chiuse anche per i possessori di Green pass certificato che diventa obbligatorio per accedere a Cinema e Teatri ma aumenta il numero di spettatori ha messi ad assistervi sia al chiuso che all’aperto l’economia va bene si sta riprendendo l’Italia cresce un reanche superiore a quello di altri paesi europei aveva detto il premier in conferenza stampa che ha ribadito l’appello vaccinatevi il Green pass serve a non chiudere non è un arbitrio non ti bacini Ti amo muori Oppure fai morire non ti vaccini ti ammali contaggi e qualcuno muore queste le dure parole di draghi in conferenza stampa negli ultimi dati 5143 positivi 17 vittime salgono i ricoveri le reti a uno e mezzo i casi aumentano Ma gli ospedali non sono sotto stress prosegue la campagna vaccinale che supera 60 che supera le 64 milioni di somministrazioni a spingere i casi di positività è la variante Delta nelle ultime ore boom di prenotazioni come sottolineato dal commissario per l’emergenza Francesco figliuolo un aumento che va dal + 15% al più 200% in base alle regioni in Friuli Venezia Giulia più sefila per 100 Cambiamo argomento interrogatorio per la convalida dell’arresto e dei domiciliari dell’assessore alla sicurezza del comune di Voghera Massimo adriatici che martedì sera ucciso con un colpo di pistola al trentottenne è il bus 7ui il politico leghista è accusato di eccesso colposo di legittima difesa sostiene che il colpo sia partito accidentalmente nel corso di una collutazione lo sport olimpiadi di Tokyo 2020 il primo oro va alla cinese yangshan Vittoria nella gara femminile della carabina da 10 m arge la russa Anastasia galassina bronzo alla Svizzera Nina Kristen è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa