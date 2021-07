Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura la campagna vaccinale abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che vada un più 15% a un più 200% a seconda delle regioni più 6000 % in Friuli Venezia Giulia lo ha detto il commissario per l’emergenza Francesco figliuolo 500.000 vaccinazioni al giorno questo il ritmo di amministrazione il Presidente del Consiglio Mario Draghi ieri aveva detto che l’economia va bene si sta riprendendo l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri paesi europei la variante Delta e anche minacciosa di altre varianti queste parole sono arrivate dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto legge covid approvato in consiglio dei ministri il 3ieri aveva utilizzato parole dure in conferenza stampa non ti vaccini ti ammali muori Oppure fai morire non ti vaccini ti ammali contaggi qualcuno muore così aveva detto intanto nelle misure delle decreto lo Stato d’emergenza Prorogato fino al 31 dicembre del 2021 Green pass dal 6 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti non sarà necessario per consumare al bancone anche se al chiuso e terapie Intensive occupate al 20 al 30% per entrare in zona arancione al 30 al 40% per entrare in zona rossa discoteche chiuse anche per i professori di Green pazze obbligo di Green pass per Cinema e Teatri aumenta il numero di persone che possono assistere ad eventi e spettacoli ieri anche il leader della Lega Matteo Salvini si è vaccinato Resta al suo disaccordo sul green pass la considero una misura inefficace economiciuna misura che uccide la nostra economia aveva detto Salvini i dati 5143 e positivi in 24 ore 17 decessi salgono i ricoveri RT uno e mezzo i casi aumentano non c’è stress negli ospedali i nuovi casi sono spinti dalla variante Delta Cambiamo argomento Sport olimpiadi di Tokyo 2020 il moro e della cinese yangshan Vittoria nella carabina da 10 m argento alla russa Anastasia galaxina bronzo alla Svizzera Rina Christian tutto dalla redazione buona giornata

