Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno vogliamo subito a Tokyo apertura Olimpiadi iniziate benissimo per gli azzurri primo giorno prima e medaglie oro nel Taekwondo davvero una vita inaspettata l’ha vinta uno strepitoso Vito dell’Aquila all’esordio atleta brindisino solo 20 anni ad un soffio dal loro Invece sul argento nella scherma parliamo della sciabola Luigi samele ha perso in finale contro l’ungherese di laghi che ha dominato su italiano proprio comunque il nostro connazionale che è salito sul podio è la prima medaglia all’Italia in ordine cronologico un agente importantissimo per l’umore degli Atleti avere effetto draghi per le prenotazioni dei vaccini raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che vada un più 15% più 200% a seconda delle regioni il Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato 1 + 6000 % ha detto il commissario per l’emergenzafigliuolo sottolineando che si sta procedendo con 500.000 vaccinazione giorno la macchina viaggia al 100% in Piemonte a poche ore dalle decisioni del governo in materia le prenotazioni per le vaccinazioni contro il covid-19 pizza situazione nel Lazio oltre 38 mila le nuove prenotazioni per i vaccini una scritta importante in una regione che ho già superato le 6,5 milioni di dosi somministrati in cui il 62% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale ha confermato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato la cronaca l’uomo di cui i legali dei familiari dello straniero ucciso dal consigliere della Lega avviati ci hanno depositato la testimonianza che era già stato sentito dai PM dei Carabinieri mercoledì scorso racconta di avere visto il politico prendere la mira e sparare agli inquirenti però a quanto si apprende non aveva riportato questa circostanza Intanto il gip ha convalidato l’arresto dell’assessore adriatici confermando per uomo politico i domiciliari Adriatico è accusato di eccesso colposo di legittima difesa è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano allaspedizione

