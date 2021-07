Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il segretario della Lega Matteo Salvini replica A chi gli chiede se ritenete giusto un eventuale ricorso al TAR al consiglio di stato da parte delle discoteche lago riapertura è stata bloccata dal governo qualunque protesta facciano spiega avranno il nostro sostegno perché il razzismo nei confronti delle discoteche e dei giovani e leader del Carroccio ho detto stupido negativamente dalle parole di Mario Draghi contro gli appelli a non vaccinarsi ma non voglio commentare aggiunge il Green passo resto contrario Sono contento che non sia passato il modello francese molto più restrittivo intanto per l’effetto draghi le parole di ieri delle premier le prenotazioni dei vaccini sono raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che vada un + 15% + 200% a seconda delle regioni in Friuli Venezia Giuliaregistrato un + 6000 % ha detto il commissario per l’emergenza Francesco figliuolo sottolineando che si sta procedendo con 500.000 vaccinazione al giorno macchina aveva già al 100% in Piemonte a poche ore dalle decisioni del governo in materia le prenotazioni per le vaccinazioni contro il covid sono raddoppiati stessa situazione nel Lazio oltre 38mila 9 prenotazioni per i vaccini una spinta importante in una regione pioggia su La5 milioni di dosi somministrate è in cui il 62% della popolazione adulta completato il ciclo vaccinale ha confermato l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato viene raccolto al vaccino anche i leader politici che finora hanno preferito aspettare ci sono i leader della Lega Matteo Salvini che si fa cenato ieri Giorgia Meloni numero 1 di Fratelli d’Italia lo farà molto probabilmente oggi fermo però il no della di Fratelli d’Italia su Green pass non sono d’accordo dice la considero una misura efficace una misura che uccide la nostra economia nasceva da parte di noi per favorire il turismo applicato alla vita sociale in Italia quando non viene applicato neipaesi vuol dire far fallire un’altra stagione turistica non sono contrario al vaccino dice meloni e Ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia di 12 anni non lo farei neanche in catene e promozione di draghi prosegue meloni sono efficaci ma includenti ha detto che l’invito non vaccinarsi un invito a morire sulla stessa linea Matteo Salvini come avevamo già ampiamente raccontato in apertura di giornale la chiusura chiesa di Pavia ha convalidato l’arresto l’assessore della sicurezza del comune di Voghera Massimo adriatici confermando per uomo politico gli arresti domiciliari adriatici accusato di accesso con di legittima difesa Per l’uccisione di un cittadino straniero avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza più controlli sulla detenzione di armi da fuoco per il rilascio il rinnovo della licenza di porto d’armi e quanto prevede una proposta di legge depositata dal deputato PD Walter Verini ha la camera conferma dei Deputati PD MoVimento 5 Stelle Italia viva e viva e uguali il terzo di 4 articoli prevede che sia una commissione medica di lasciare unsignificato di idoneità psicofisica alla richiesta rinnovo del porto d’armi con revoca per segni anche iniziali di disturbo psico comportamentale e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa