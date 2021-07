Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 24 luglio in studio Giuliano Ferrigno e non trovi di un’apertura te le fotografie le prenotazioni dei vaccini sono raddoppiate in Italia in poche ore in diverse regioni Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un 15% ad un 200% a seconda delle regioni ha detto il commissario per l’emergenza Francesco figliuolo sottolineando che si sta procedendo con 500.000 vaccinazione al giorno la macchina Viaggio al 100% conferma in Piemonte a poche ore Dalle 10 del governo le prenotazioni per le vaccinazioni sono raddoppiate stessa situazione nel Lazio oltre 38 mila le nuove prenotazioni per i vaccini una spinta importante in una regione che oggi ha superato le 3,5 milioni di in cui il 62% della popolazione adulta completato il ciclo vaccinale lo confermano assessore alla sanità della Regione Alessio D’Amato Intanto il segretario della Lega Matteo Salvini replicata cliniche ed Eva che ritenete giusto un eventualesaltarlo al consiglio di stato da parte delle discoteche Lara cui riapertura è stata bloccata dal governo qualunque protesta faccia una però nel nostro sostegno perché il razzismo nei loro confronti e dei giovani dice Salvini un incontro a Rimini il leader del Carroccio si è detto stupito negativamente dalle parole di draghi contro gli appelli a non vaccinati ma non voglio commentare aggiunto il resto contrario Sono contento che non sia passato il modello francese molto più restrittivi lo sport andiamo a togliere un chiusura Olimpiadi iniziate benissimo per gli azzurri prima oro nel Taekwondo 58 kg davvero una medaglia inaspettata perché l’ha vinta uno strepitoso dell’Aquila l’esordio atleta brindisino di solo 20 anni a un soffio dalla invece argento nella scherma la sciabola Luigi samele ha perso in finale contro l’ungherese zylaki che ha dominato su italiano bravo Comunque no Nazionale che è salito sul podio e ha regalato la prima medaglia all’Italia in ordine cronologico un agente importantissimo per l’umore degli Atleti è tutto grazie per averci seguito le news su tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa