Ultime Notizie Roma del 24-07-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale la corona Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Vittorio De Scalzi 72 anni fondatore del gruppo rock progressivo dei New Trolls è morto l’annuncio è stato dato sulla pagina Facebook del cantante chitarrista e autore in cui si legge e Vittorio De Scalzi ci ha lasciato ha raggiunto la sua Aldebaran Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni avete dimostrato continuate a cantare a squarciagola Quella carezza della sera lui vi ascolterà si legge il sui social voltiamo ancora pagina prosegue la campagna elettorale per il voto anticipato del 25 settembre centrodestra PD MoVimento 5 Stelle alla ricerca di accordi e strategie all’interno dei rispettivi schieramenti da un lato segretario della Lega Salvini che invoca sicurezza e pace fiscale dall’altro il segretario del PD Letta che afferma il modo perentorio che la scelta per il paese o noi o meloni sullo sfondo giustoConte in calo di consensi secondo gli ultimi sondaggi Intanto le primarie in campo progressista in Sicilia in corona non le euro deputata del PD Caterina chimici che precede la sottosegretaria all’istruzione bar Floridia ha cercato di sventare il furto di un cellulare scippato una ragazza nella stazione di Santa Maria Capua Vetere a Caserta ma è stato colpito da infarto ed è morto al ferroviere Carlo Palma 62 anni è stato fatale lo sforzo per rincorrere il ladro un diciassettenne poi fermato da alcuni viaggiatori e consegnato alla Polfer i testimoni raccontano che l’uomo mentre stava rincorrendo il giovane a prima era allentato poi si è seduto su una panchina E infine ha perso i sensi soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma senza successo aveva lasciato la sua carrozzina elettrica Siena una vicina di casa perché dove vado a casa tua in Calabria Belvedere Marittimo qualche mese lontana dalla Toscana ma ritorno la brutta sorpresa il mezzo non c’era più glielo avevano portato via con la scusa di voler fare un giro e poi glielo avevano fatto trovare distruttoè successo tra il 22 e 23 luglio treni Spinelli 34 anni studentessa disabile di archeologia ha subito denunciato l’accaduto non è la prima volta che accade ha scritto chiudere con lo sport debutto straripante con la maglia del Manchester City per la sua vita inizia assegno al dodicesimo del primo tempo nell’amichevole contro il Bayern Monaco vale 10 finale dei campionati l’Inghilterra il traffico spagnolo è andato al Barcellona che pieghe Real Madrid 10 grazie al gol di via Pigna poker dell’Arsenal contro il Chelsea finisce 4 a 0 ed è tutto anche per questa edizione Buon proseguimento discorso è ancora una buona domenica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa