Ultime Notizie Roma del 24-07-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno e la verdura la cronaca torniamo sullo scontro tra il motoscafo e la barca a vela nelle acque di fronte a Porto Ercole nell’argentario ieri proseguono le ricerche della donna Disperso in mare è l’incidente in cui è morto un uomo in quattro si sono salvati le che gestite dell’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano sotto il coordinamento della centrale operativa della direzione marittima di Livorno vedono impegnati diversi mezzi navali l’autorità giudiziaria di Grosseto ha disposto il sequestro delle imbarcazioni affidato l’indagine militari della guardia costiera di Porto Santo Stefano sembra che a bordo del motoscafo portato da un uomo ci fossero 4 cittadini di nazionalità Danese mette sulla barca a vela c’erano 6 persone di nazionalità italiana sono state dimesse intanto dell’ospedale di Orbetello due donne coinvolte nell’incidente mentre un terzo paziente ancora in osservazione fa sapere il ASL Toscana sud est di esteri l’esercito Russo ha preso di mira il porto di Odessa all’indomani dellasiglata Istanbul per consentire la ripresa delle esportazioni di grano ucraine l’ha confermato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca in stile hanno distrutto infrastrutture militari è stata colpita anche una nave da guerra oltre Amici di forniti gli Stati Uniti intanto la Turchia potrà acquistare il grano carina ad un prezzo più conveniente rispetto agli altri paesi grazie al ruolo di Mediatrice garante dell’accordo firmato venerdì a Istanbul con il quale Chi è che riprenderà di esportazioni di reali attraverso il mar Nero l’annunciato il capo della commissione agricoltura migranti un peschereccio alla deriva con quasi 700 profughi a bordo è stato soccorso a circa 124 miglia dalla Calabria da una nave mercantile da 3 motovedette della Guardia Costiera di un’unità della Guardia di Finanza sono state salvate 674 persone a bordo sono stati anche trovati 5 corpi senza vita la nave mercantile nell’aria per l’emergenza lì a pranzo guardati nave Diciotti della Guardia Costiera I migranti salvati sono stati trasferiti nei porti calabresi e siciliani le operazioni di soccorso sono avvenuti un’area di responsabilità italiana sotto il coordinamento del centro operativo nazionale di soccorso della guerrafiera italiana Cambiamo argomento trentasettesimo pioggia per storico di Papa Francesco Dopo avere lasciato Casa Santa Marta il Pontificio è salito in sedia a rotelle sul volo che lo porterà questa sera in Canada siete del viaggio Nazionale prima di lasciare l’Italia Francesco ha fatto pervenire un telegramma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in quella rivolge il suo deferente saluto che accompagna con fervide preghiere per il bene del popolo italiano mi accingo a compiere un viaggio apostolico in Canada scrive Bergoglio mosso soprattutto dal vivo desiderio di incontrare le popolazioni indigene locali su Twitter Francesco ha rivolto un saluto proprio alle popolazioni canadesi più remote Papa Francesco sarà accolto all’aeroporto di edmonton dal primo ministro Justin trudeau il papà fra poi tappa nei prossimi giorni anche a te che nell’omonima provincia francofona è nell’estremo Nord ha ridato del circolo polare artico il rientro in Italia è previsto per sabato 30 luglio si tratta del Quarto viaggio di un pontefice in Canada dopo i tre di Wojtyla nel 1984 Nel 1987 2002 era l’ultimaGrazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione linea alla regia

