Ultime Notizie Roma del 24-07-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente gli After in apertura l’esercito Russo ha preso di mira il porto di Odessa all’indomani dell’accordo siglato a Istanbul per consentire la ripresa delle esportazioni di grano ucraine l’ha confermato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca Inizio gli hanno distrutto infrastrutture militari è stata colpita anche una nave da guerra Ucraina oltre a missili forniti dagli Stati Uniti intanto la Turchia potrà acquistare il grano ucraino ad un prezzo più conveniente rispetto agli altri paesi questo grazie al ruolo di Mediatrice il garante della corda ho firmato venerdì a Istanbul con il quale si riprenderà le esportazioni di cereali attraverso il mar Nero annunciato il capo della commissione agricoltura ora torniamo sullo scontro tra motoscafi e barche a vela nelle acque di fronte a Porto Ercole nell’argentario ieri proseguono le ricerche della donna Disperso in mare dell’incidente in cui è morto un uomo in quattro si sono salvati i vigililavorano senza sosta con l’elicottero del reparto volo di Cecina le ricerche gestite dal ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano sotto il coordinamento della centrale operativa della direzione marittima di Livorno vedono impegnati i diversi mezzi navali della Guardia Costiera con la partecipazione di mezzi aeronavali della Guardia di Finanza e i mezzi e uomini i vigili del fuoco e dei carabinieri l’autorità giudiziaria di Grosseto ha disposto il sequestro delle due imbarcazioni fidato l’indagine militari della guardia costiera di Porto Santo Stefano sembra che a bordo del motoscafo portato da un uomo ci fossero 4 cittadini di nazionalità Danese mette sulla barca a vela c’erano 6 persone di nazionalità italiana sono state dimesse intanto dell’ospedale di Orbetello le due donne coinvolte nell’incidente mentre un terzo paziente ancora in osservazione fa sapere la ASL Toscana Sud Est migranti un peschereccio alla deriva con quasi 700 prof Burgio è stato soccorso a circa 124 miglia dalla Calabria da una nave mercantile da 3 motovedette della Guardia Costiera dell’Unità della Guardia di Finanza sono state salvate 674 persone ma Borgo sono stati anche trovaticorpi senza vita la nave mercantile nell’aria per l’emergenza via trasbordati su nave Diciotti della Guardia Costiera e migranti salvati sono stati trasferiti nei porti calabresi e siciliani le operazioni di soccorso sono avvenuti in aria di sponsabilità italiana sotto il coordinamento del centro operativo nazionale di soccorso della Guardia Costiera italiana era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione eh torna la prossima edizione linea la regina

