Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata da mare da Francesco Vitale in studio aperto ieri sera tra Di Maio Zingaretti il nodo è quello della scelta del premier In Movimento 5 stelle con Grillo preme per il nome di Conte ma il segretario del PD replica serve un governo di porta per rimarcare la discontinuità con le 30 giallo verde il MoVimento 5 Stelle Ha ribadito invece che il punto fondamentale resta il taglio dei parlamentari gli incendi in Amazzonia e rompono nei temi sul registro che si apre oggi abbiamo in Francia dove nei primi scontri 4 agenti sono rimasti feriti 17 persone sono state arrestate bolsonaro mette le mani avanti Non giustificano l’imposizione di internazionali tra opere intanto l’aiuto degli Stati Uniti al Brasile per fronteggiare gli incendi del nord sudmitiche Pyongyang ritiene una prova di invasione ancora manifestazione anti Cina intanto a Hong Kong ieri sera la marcia di una catena umana lunga quasi 40 km liberato dalla polizia di scienze nei mettere il consolato britannico Simon Chen riesplode La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina e l’economia mondiale trema a Pechino che impone una stangata sui 75 miliardi di dollari sul mi vuoi rispondere non ci andrò nuove tariffe fino al 30% per alcuni prodotti cinesi borse in ginocchio con Milano maglia nera in Europa almeno 160 5% ancora la chiusura di Wall Street Cambiamo argomento è morto a Roma all’età di 83 anni l’attore Carlo Delle Piane aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera durante i quali Aveva lavorato con Sordi Fabrizi Totò Gassman e molti altri ancora fino al fortunatissimo decennio con arabi nel gennaio 2015 ed è un emorragia celebrale che l’aveva portato fino al coro sport oggi parte la serie A di calcioanticipi Juventus a Parma alle 18 Napoli in casa della Fiorentina alle 20:45 domani le altre domeniche il posticipo Inter Lecce oggi in campo anche la serie B di ieri Pisa bene 200 per il MotoGP oggi qualifiche Silverstone Io sto bene a 18 anni l’altro Atestino già è il più giovane qualificato almendro era l’ultima notizia l’informazione intorno Vi auguro una buona giornata e buon proseguimento di ascolto restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa