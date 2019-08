Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione vertici ieri sera tra Di Maio Zingaretti il nodo è quello della scelta del premier Movimento 5 stelle con lo preme per il nome di Conte nel segretario del PD replica serve un governo di svolta per rimarcare la discontinuità con l’esecutivo giallo verde il MoVimento 5 Stelle Ha ribadito invece il punto fondamentale resta il taglio dei parlamentari Cambiamo argomento gli incendi in Amazzonia irrompono nei temi sul tavolo del G7 che ti apre oggi a Biarritz Francia dove nei primi scontri quattro agenti sono rimasti feriti 17 persone sono state arrestate bolsonaro le mani avanti e oggi non Giustino in posizionali e mandami il persico tra un po’ per intanto l’aiuto degli Stati Uniti al Brasile per fronteggiare gli incendi la Corea del Nord attestato che stamattina due missilicoraggio dopo le esercitazioni militari congiunte to the primitive Pyongyang ripieni una prova di invasione ancora manifestazioni ieri sera la marcia di una catena lunga quasi 40 kg liberato dalla polizia di scienze né il dipendente del consolato britannico Simon c’è la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina e l’economia mondiale trema a Pechino che info una stangata da 5 miliardi di dollari sul made in US Trump risponde annunciando nuove tariffe fino al 30% per alcuni prodotti cinesi borse in ginocchio con Milano maglia nera ancora più pesante la chiusura in volta parliamo di scuola sono più di 1000 le reggenze che saranno assegnate quest’anno basta siano messe nel novero dei trasferimenti il prossimo anno domanda alla rotazione triennale assegnare le sedi rifiutate come sostiene la UIL aprirebbe la strada contenziosi Infinity perché si dovrebbe ripartire dal primo e azzerare le assegnazioni allergiadell’algoritmo Marcello Pacifico presidente del sindacato armi legali a far bloccare temporaneamente la certezza che annullava l’ultimo concorso dirigente scolastico sono stati assegnati i posti a più di 2000 dirigenti vincitori dell’ultimo concorso entro pochi giorni devono decidere se accettare o meno questo ruolo c’è una vita si parla di graduatorie nazionali sono alcuni posti messi in riserva sono 76 per coloro che hanno un contatto ci sono 500 giorni che aspettano di poter essere assunti ai cessi negli anni successivi una con un provvedimento legislativo o che modificherà il sole dal 2900 che hanno vinto hanno vinto in 2017 devono ora a prendere servizio saranno strano convocati presso gli uffici scolastici regionali perservizio nella sede e dal primo settembre ovviamente quindi preparare tutto quello che è necessario per iniziare prima metà del dirigente non modo possibile per questo ha deciso di organi e dei seminari residenziali nelle regioni proprio per affiancare preparare diciamo al meglio questo inizio anno scolastico per i neoassunti le iscrizioni sono ancora aperte gratuite è anche vero che è utile Comunque ricorda come si debba che si debba costituire tutti i vincitori devono costituire in in atto in Consiglio di Stato per discutere la sentenza di merito per avere piena ragione per dimostrare che la validità della propria procedura concorsuale si ricorda che tutto questo punto importante aderire entro fine agosto lutto nel mondo del cinema è morto a Roma all’età di 83 anni l’attore Carlo Delle Piane aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera durante i quali Aveva lavorato con SordiTotò De Sica Gassman e molti altri ancora fino al fortunatissimo decennio Paravati nel gennaio 2015 è un emorragia celebrale che l’aveva portato fino al Conad store parte oggi la serie A calcio con due anticipi Juventus a Parma alle 18 Napoli in casa della Fiorentina 20:45 domani le altre e domenica il posticipo Inter Lecce oggi in campo anche la serie B ieri Pisa Benevento 0 0 perché MotoGP qualifiche Silverstone US Open 18 anni in altoatesino Yang spinner è il più giovane qualificato almendra in questa era l’ultima notizia Buon proseguimento ti ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa