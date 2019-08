Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale nuovo Ben ritrovati all’ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio entrata nel vivo la trattativa tra PD MoVimento 5 Stelle per la formazione del nuovo governo ieri sera il primo incontro per Di Maio Zingaretti è quello della scelta del premio Movimento 5 stelle con Beppe Grillo prende il nome di Giuseppe Conte segretario del PD replica serve un governo di svolta per rimarcare la discontinuità col esecutivo giallo verde i pentastellati hanno ribadito invece che il punto fermo fondamentale resta il taglio dei parlamentari Cambiamo argomento l’addio alla torre Carlo Delle Piane 110 film all’attivo in 70 anni di era Aveva lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori come Alberto Sordi Aldo Fabrizi Totò De Sica e soprattutto Pupi Avati nel 2015 era stato colpito da un’emorragia cerebraleabbiamo all’estero anche Donald Trump interviene sui grandi incendi che stanno bruciando l’amazzonia il presidente americano da Twitter ha fatto sapere di essere pronto ad aiutare il Brasile dopo un colloquio con il presidente già è bolsonaro siamo pronti per assisterli intanto bolsonaro che negli ultimi giorni finito al centro delle critiche internazionali per la gestione di Roby attacca incendi non sono al di sopra della media degli ultimi quindici anni e non possono servire come detto per imporre sanzioni internazionali contro il Brasile l’avvertimento arriva a poche ore dal via del Giuseppe Bibbia in cui ti hanno detto che intendono Prendere misure per garantire la protezione ambientale brasiliana il terremoto in centro Italia il 24 agosto 2016 la terra trema parlarsi Umbria Marche e Abruzzo le vittime sono 299 migliaia gli sfollati recenti più colpi di Amatrice accumoli nei ritorno alla normalità ancora a rilento e procedono inchieste e processi per alcuni crolli torniamo all’estero la Corea del Sudferma che il nord ha sparato due proiettili non identificati al largo della Costa orientale se lo spiega in un comunicato che lanci sono stati effettuati questa mattina dalla provincia nord-orientale diam dong a inizio settimana Stati Uniti e Corea del sud hanno terminato le loro regolare esercitazioni militari congiunte Pyongyang le ha definite una prova di invasione ha condotto una serie di test missilistici il Ministero degli Esteri della Corea del Nord dichiarato ieri che il suo paese cercherà di rimanere la più grande minaccia americana degli Stati Uniti continueranno a confrontarsi con il nord tramite le sanzioni e quel l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa