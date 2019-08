Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della lezione da Francesco Vitale in studio sono tante le spine sulla trattativa tra PD e Movimento 5 Stelle mentre i travagli interni e due partiti sembrano nonsolopiercing dialogo tra Luigi Di Maio Nicola Zingaretti è tutto in salita si incontrano lontano dai riflettori in un luogo Top Secret una cena a due dove come primo piatto c’è il nome del premier che il capo politico pentastellato invitato in Giuseppe Conte avvocato del Popolo come una soluzione per la guida del governo giallorosso un’auto che potrebbe essere mal digerito dal segretario del PD ma sui grillini non hanno intenzione di sede che abbiamo Argo per aiutare a domare gli incendi in Amazzonia diventati ormai una crisi internazionale il gel bolsonaro ordina l’invio dell’Esercito e promette il tolleranza zero nei confronti dei piromani noi siamo un governo con tolleranzanei confronti del crimine nel campo dell’ambiente non c’è differenza noi agire in modo deciso per mettere sotto controllo gli incendi adesso il discorso televisivo alla vigilia del G7 in Francia dove la questione sarà tra i temi in cima all’agenda del giorno dell’atteso discorso di Jerome Powell al Simposio di Jackson Hole che sia però trasformato soprattutto nel giorno della dura risposta cinese ai nuovi da messi in cantiere degli Stati Uniti il livello dello scontro tra Casabianca Federal reserve tocca livelli mai raggiunti prima la mia unica domanda è chi è il nostro Maggiore nemico J Paolo presidente ksi Twitter Donald Trump ha poco dopo la diffusione del testo dell’intervento accusando la perde di non aver fatto nulla come al solito e mi parlare senza sapere o chiedere quello che sto facendo che sarà annunciato A breve ti abbiamo ancora argomento trovato l’accordo sul delfino dei 356 migranti a bordo della nave Ocean wicking lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat su Twitterinternazionale le porterà a terra tutti I migranti saranno distribuiti in altri paesi europei Francia Germania Irlanda Lussemburgo Portogallo e Romania nessuno l’accordo aggiungiamo scarpe è stato trovato in seguito discussioni con la Commissione Europea è un certo numero di stati mentali soprattutto Francia e Germania lutto nel mondo del cinema a Roma all’età di 83 anni l’attore Carlo Delle Piane da notizia la moglie Anna Crispino la torre arriva da poco festeggiato i 70 anni di carriera durante i quali Aveva lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori ricordando i molteplici aspetti al fianco di Alberto Sordi Aldo Fabrizi Totò De Sica e molti altri ancora fino al fortunatissimo decennio con Pupi Avati era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa