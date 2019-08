Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio dal clima costruttivo alla mancanza di ostacoli insormontabili andato bene il primo incontro tra il MoVimento 5 Stelle il Partito Democratico impegnati a trovare un programma da condividere per la maggioranza solida come richiesto dal Presidente Sergio Mattarella al termine del primo giro di consultazioni avviato dopo la caduta del governo Conte a sedersi a un tavolo di ufficio della Camera dei Deputati sono stati i capigruppo Noi mentre 5 Stelle convince e capigruppo dem Marcuccio del Rio più i vice segretari Orlando de Micheli dopo quasi 120 minuti di Serrata trattativa l’annuncio la strada governo giallorosso in discesa o perlomeno senza ostacoli insormontabili in serata l’atteso confronto tra i leader Luigi Di Maio Nicola Zingaretti il no del futuro premier il movimento vuole fortementeGiuseppe Conte sponsorizzato anche da Beppe Grillo Di Maio secondo quanto trapelato vede con te a Palazzo Chigi come condizione necessaria per dare vita a un nuovo governo governo di discontinuità tutto quindi al momento resta aperto Cambiamo argomento Amatrice accumoli celebrano la notte della memoria tre anni dal sisma che alle 3:36 del 24 agosto 2006 e anima e geografia di una larga parte di territorio confine tra Lazio e Abruzzo e marche per i due comuni del Reatino e la notte del silenzio del ricordo delle 249 vittime che il terremoto più fiore che sembrava non finire mai ha lasciato dietro di sé insieme alla distruzione che ancora oggi segna comunità che terre una maglietta rossa con uno slogan se stessi se non puoi sedurla puoi sedarla sta mettendo sulla graticola invece sindaco di Fratelli d’Italia di Roverè Veronese un paese della Lessinia Loris torabi è stato criticato sui social anche da donne dell’amministratore l’ha sfoggiata domenica salendo sul palco della Sagra del paese per l’estrazione della lotteria andiamo all’estero il nostro paese ha perso stupidamente migliaia di miliardi di dollari con la Cina nel corso di tanti anni hanno rubato la nostra proprietà intellettuale o un passo di centinaia di miliardi all’anno e vogliono continuare Non lo permetterò lo ha fermato su Twitter Donald Trump annunciando nuovi dazi medicina a partire da settembre ottobre non abbiamo bisogno di Pechino e francamente staremo meglio senza quindi aggiusto voltiamo ancora pagina Parliamo di sport degli USA Open e parliamo di un record super ginnica trimmer l’azzurro il più giovane nella qualificazione ti qualifica per il membro grazie al 760 sullo spagnolo vilella la partita dimostra se mai ce ne fosse bisogno la compostezza da progetto di campione dell’azzurro finir Infatti subisce il break quando serve per il set sul 5-4 racconta tutto intero la collega Remii fan di Amnesty Madonnina il tie-break a71 stampa anche una gran risposta su un servizio da solito dell’avversario e veleggia in un secondo set senza storia diventa così il primo 2001 nenen trovo di uno Slam l’altoatesino è passato il cinque mesi dei successi nei futures alla prima esperienza nei membranofoni uno Slime regalo perfetto per i 18 anni appena compiuti la sua è una vita naturale senza vezio incertezze almeno finora che si accompagnano a chi raggiunge traguardi superiori a quelli che le farebbe presupporre E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa