Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Vitali studio Berti ieri sera tra Di Maio Zingaretti il nodo è quello della scelta del premier Movimento 5 stelle con Grillo preme per il nome di Conte ma il segretario del PD replica serve un governo di svolta per la discontinuità quello esecutivo giallo verde Movimento 5 Stelle Ha ribadito invece che punto fondamentale resta il taglio dei parlamentari la trattativa la gestisce Zingaretti sulla base della linea stabilità in direzione da lui ad aver l’ipotesi di un governo Conte B così Maria Elena Boschi dalla Garfagnana incendi in Amazzonia e rompono nei temi sul tavolo del G7 che si apre oggi a Biarritz in Francia dove nei primi scontri agenti sono rimasti feriti 17 persone sono state arrestate molto Naro mette le mani avanti roghi Non giustificano l’imposizione di sanzioni internazionali e manda l’esercito Trump offre intanto l’aiuto degli Statiper fronteggiare gli incendi la Corea del Nord ha prestato stamani due missili a corto raggio dopo le esercitazioni militari congiunte su del Stati Uniti che Pyongyang e ritiene una prova di invasione ancora manifestazioni in Ticino intanto anche ieri sera la marcia di una catena umana lunga quasi 40 km liberato dalla polizia di scienze indipendente del consolato britannico Simon c’è nelle 2018 lavoratori autonomi e le piccole imprese hanno versato al fisco 42,3 miliardi di euro tutte le altre prevalentemente medie grandi imprese hanno corrisposto 37,9 miliardi loading cgia di Mestre I piccoli hanno quindi versato 4,4 miliardi di tasse in più rispetto a tutti gli altri e rientro della guerra dei dazi tra Stati Uniti Cina e l’economia mondiale trema a Pechino che impone andata su 75 miliardi di dollari sul namingway Trump risponde annunciando nuove tariffe fino al 30% per alcuni prodotti cinesi borse in ginocchio con Milano maglia nera in Europa ancora più pesanteWall Street Dow Jones almeno 20 1 percento il Nasdaq almeno 257 Andiamo nello spazio la navetta spaziale sojuz ms14 decollata due giorni fa da una Border robot antropomorfo Russo Fedor non è riuscita ad attaccare la stazione spaziale internazionale lo riportano le agenzie di stampa secondo una fonte ben informata citata dall’agenzia e ci sarebbe stato un problema con il sistema automatizzato di aggancio l’aggancio della navetta era in programma nel 730 italiane un altro tentativo di attracco secondo la data potrebbe essere messo in programma tra 48 ore cioè il 26 agosto ed è morto a Roma all’età di 83 anni l’attore Carlo Delle Piane aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera durante i quali Aveva lavorato con Sordi Fabrizi Totò De Sica Gassman e molti altri ancora fino al fortunatissimo decennio con avanti nel gennaio 2015 ed un emorragia cerebrale che l’aveva portato fino al Conad oggiserie A di calcio con due anticipi Juventus e Parma alle 18 Napoli in casa della Fiorentina 20:45 domani le altre domeniche il posticipo Inter Lecce oggi in campo anche la serie B ieri Pisa Benevento 0 a 0 per il MotoGP le qualifiche a Silverstone Per quanto riguarda US Open a 18 anni l’altro Pipino Yang spinner è il più giovane qualificato almendro l’ultima notizia di informazione Torna più tardi ancora lavori di un buon pomeriggio restate con noi

