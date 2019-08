Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 24 agosto in studio Giuliano Ferrigno sulla brexit dopo l’insediamento del nuovo governo inglese c’è preoccupazione Perché non vediamo proprio alternativa quell’accordo sono le parole di Davide Sassoli presidente Parlamento Europeo noi Speriamo che il Regno Unito esca un po’ dalla confusione aggiungerci faccia delle proposte altrimenti quella caldo per noi è l’accordo migliore possibile chi vuole alzare la frontiera Irlanda se ne deve assumere tutta la responsabilità aggiunge Sassoli a margine del meeting di Rimini gli incendi in Amazzonia in rompono i temi sul tavolo della G7 che si apre oggi in Francia dove nei primi scontri 4 agenti sono rimasti feriti di persone sono state arrestate bolsonaro mette le mani avanti i loghi non ho giustificano l’imposizione di sanzioni internazionali dice se manda l’esercito tram offre intanto l’aiuto degli Stati Uniti e Brasilefronteggiare gli incendi della Corea del Nord attestato Questa mattina due missili a corto raggio dopo le esercitazioni militari congiunte del Sud Stati Uniti che Pyongyang ritiene una prova di invasione ancora manifestazione anti Cina Intanto ad Hong Kong ieri sera la marcia di una catena umana lunga quasi 40 km liberato dalla polizia di shenzhen il dipendente del consolato britannico Simon chang’s in Italia in chiusura è morto a Roma all’età di 83 anni la torre Carlo Delle Piane aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera durante i quali Aveva lavorato con Sordi Fabrizi è Totò De Sica Gassman e molti altri ancora appena il fortunatissimo decennio nel gennaio 2015 ed è un emorragia cerebrale che lo aveva portato fino alla Toma è tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

