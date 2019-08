Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano mi auguro non esiste all’ipotesi del doppio forno lo ha ribadito il segretario dem Nicola Zingaretti da Amatrice noi crediamo che sia importante capire con tutte le nostre forze una nuova fase politica è necessario dar vita ad un governo di svolta per il lavoro per la crescita che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuità con quello che ci ha visto tra gli oppositori è aggiunto io sono sempre ottimista Credo che questa parte però vado a fatta ascoltando e rispettando ci l’uno con l’altro è il presidente dei senatori del PD Andrea ma ci ricorda che ieri con la delegazione del MoVimento 5 Stelle Piazza merito una percorso per arrivare ad un accordo di governo serio e responsabile il confronto va avanti esattamente nelle modalità stabilite siamo convinti che sesenza viti riusciremo a dare un governo al paese conclude Marcucci L’economia in materia di imposte e tasse nel 2018 i lavoratori autonomi le piccole imprese hanno versato al fisco 42,3 miliardi di pari al 53% degli oltre 80 miliardi di imposte versate da tutto il sistema produttivo tutte le altre prevalentemente medie grandi imprese hanno poi risposto 37,9 miliardi 47 % del totale denuncia la cgia di Mestre I piccoli hanno quindi versato 4,4 miliardi di tasse in più rispetto a tutti gli altri andiamo negli Stati Uniti Perché una persona nello stato americano del Illinois che aveva contratto una malattia respiratoria legata all’uso delle sigarette elettroniche è morta Lo ha reso noto il dipartimento di sanità pubblica dello Stato secondo quanto riporta Sky News secondo l’emittente le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello Svapo nel paese Firenze Tadi questa persona che aveva 37 38 anni e la data del decesso non sono state rese note ultima notizia in chiusura la navetta spaziale soyuzdue giorni fa un lavoro del robot antropomorfo Russo skyboat non è riuscita ad attaccare alla stazione spaziale internazionale riportano le agenzie di stampa russa secondo una fonte ben informata citata dall’agenzia interfax ci sarebbe stato un problema con il sistema automatizzato di aggancio l’aggancio della navetta era in programma alle 7:30 ora italiana un altro tentativo di attracco potrebbe essere messo in programma 48 ore cioè il 26 agosto è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

