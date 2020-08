Ultime Notizie Roma del 24-08-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ad Amatrice ancora segnato dal sisma si celebra oggi 4 anni dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale le sue 299 vittime a ricordarle ci sarà il premier Giuseppe Conte di ritorno dopo la Breve pausa di Ferragosto è pronto a riprendere il a fine mese dei nodi rimasti sospesi primo fra tutti quello del recovery Plan da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre ad Amatrice ci sarà anche il presidente del Lazio Nicola Zingaretti il papà accelerare la costruzione non si ferma la crescita dei contagi da coronavirus in Italia sono 1210 casi registrati ieri mentre negli scali aerei e marittimi si intensificano i controlli su chi ritorna dalle vacanze svegliati speciali luoghi della Movida dove mancato rispetto delle norme ha comportato qualche restrizione oggi al via la sperimentazione sull’uomo di un possibile vaccino anti covid di italiano in aumento i contatti anche all’estero inEuropa dove le scuole stanno già riprendo secondo gli esperti Con le dovute cautele I giovani non correranno rischi maggiore di quanti ne occorrerebbero a casa il governatore della Sicilia nello Musumeci che ieri ha firmato un’ordinanza per chiudere hotspot e centri di accoglienza per migranti sfida eliminale che avverte la materia di competenza statale entro oggi tutti I migranti presenti in Sicilia dovrebbero essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall’isola per il PD l’ordinanza e confusionaria tecnicamente fragile contraddittoria in eseguibile legittime palesemente in contrasto con le diverse norme di rango superiore intanto continuano che arrivi almeno tre quelli di ieri e Lampedusa e loro mi riferisce di un nuovo naufragio davanti alla Libia recuperati 22 cadaveri e alla vigilia della convention repubblicana e che si apre stasera Charlotte donna del tram di recuperare consensi con quello che ha definito un annuncio storico la food and Drug administration ha concesso l’autorizzazione all’uso in emergenza del plasma delle persone guarite dal covid-19 per curare i malati e una terapiagiunge invitando i guariti dal virus donare il plasma secondo indiscrezioni il presidente sarebbe anche valutando la possibilità di utilizzare il vaccino sperimentale prima delle elezioni del 3 novembre leader nordcoreano Kim hongjoong sarebbe in coma e la decisione di delegare alcuni dei suoi poteri alla sorella Kim Jong ne sarebbe la prova lo afferma chanson in uno dei collaboratori del presidente sudcoreano Kim jaejoong una ipotesi tuttavia che non trovano un mito riscontri ufficiali Chang precisando di aver ottenuto informazioni in Cina aggiunto che nessun leader nordcoreano affiderebbe alcuno dei suoi e un’altra persona a meno che non sia troppo malato per governare o non sia stato rimosso con un colpo di stato un blackout di corrente si è registrato in quasi tutta la Siria dopo un attacco un gasdotto che secondo il ministro Siriano del petrolio e delle risorse minerarie aligan m sarebbe di matrice terroristica quasi l’intero territorio del paese è rimasto per ore senza elettricità tre centraliL’esplosione si sono spente la provincia namento sta ora è riprendendo gradualmente almeno per le strutture Vitali il maltempo di fine estate si è battuto con la violenza di un tifone Mediterraneo oggi sul sconvolgendo con vento e grandine Verona Vicenza Padova e molti altri centri delle tre province una quantità enorme di acqua e grandine in pochi minuti rimbalzate sui social con le immagini di alberi caduti persone costrette a mettersi in salvo con l’acqua che arrivava al petto il Presidente della Regione Zaia ha firmato lo stato di crisi per Verona e altri comuni della provincia colpita anche Cortina dove si sono registrate lo sport è il Bayern Monaco ha vinto la sesta champions league della sua storia battendo 1-0 il Paris saint-germain e la finale giocata allo stadio da Luz di Lisbona ha deciso una rete di comandi cinquantanovesimo della notte è festa Monaco mentre a Parigi pochi violenti hanno espresso la delusione per la sconfitta con atti vandalici contro la polizia che ha vietato l’accesso al centro è compiutocon il resti ed è tutto buon proseguimento di ascolto appuntamenti a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa