Ultime Notizie Roma del 24-08-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio non ferma la crescita dei contagi da coronavirus in Italia sono 1210 casi registrati ieri mentre negli scali aerei e marittimi si intensificano i controlli su chi ritorno dalle vacanze sorvegliati speciali luoghi della Movida Dov’è il mancato rispetto delle norme ha comportato qualche restrizione ho già via la sperimentazione sull’uomo di un possibile vaccino anti covid italiano in aumento i contagi anche all’estero in particolare in Europa dove le scuole stanno già mi prendo secondo gli esperti Con le dovute cautele giovani non correranno rischi maggiori di quanti ne occorrerebbero a casa maltempo in Veneto nubifragio su Verona Vicenza e Padova Zaia firma uno stato di crisi Vigili del Fuoco segnalano oltre 220 richieste di intervento la provincia di Verona è la zona più colpita per la caduta di alberi allagamenti tanto che a supporto dei pompieri scaligeri sono state inviate anchedelle colonne mobili dei comandi di Venezia Rovigo il presidente della regione ha annunciato la firma per la dichiarazione dello stato di crisi il terremoto in centro Italia dopo 4 anni la ricostruzione ancora firma era il 24 agosto 2016 quando una scossa di magnitudo 6 fece tremare 4 regioni Abruzzo Lazio Marche Umbria furono 299 morti oltre 380 feriti Amatrice accumoli Arquata del Tronto furono l’epicentro ma a oltre 1000 giorni dalla tragedia una rinascita è ancora lontana andiamo all’estero Nord Corea diplomatico di Seul dice che Kim jong-un in coma la sorella al comando perchang Sono un ex consigliere del presidente sudcoreano Kim jaejoong la scelta di condividere il potere del leader nordcoreano è la prova della sua uscita di scena ma l’intelligenza della Corea del sud non conferma l’ipotesi torniamo in Italia c’è chi parla di cuoricini di ordinanza legittimo nulla intanto non ho più scorsa si sono confermati 58 positivi a Lampedusae altri tempo mi arriveranno in giornata per l’esito al secondo controllo che ho disposto lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Siciliana nello Musumeci ulteriore dimostrazione che la mia Finanza interviene su materia sanitaria e non sulla politica migratoria scritto dal Viminale Attendiamo risposte e non altro E questa era l’ultima notizia a voi tutti Ancora auguri di un buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa