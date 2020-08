Ultime Notizie Roma del 24-08-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio la sicurezza delle comunità locali anche sotto il profilo sanitario e obiettivo prioritario del Viminale lo afferma il Ministero dell’Interno rispondendo al governatore della Sicilia nello Musumeci merito alla forte pressione migratoria sulla regione la gestazione di un fenomeno complesso come quello migratorio si legge nella nota richiede la proficua collaborazione tra i diversi livelli di governo e grande senso di responsabilità una zona quella del Reatino che a te ancora l’opportunità di ripartire sono passati 4 anni dal terremoto che scosse la città di Amatrice i comuni limitrofi uccidendo 299 persone dopo quasi 1500 giorni la situazione sembra non essere cambiata il grosso delle macerie stato eliminato Le Gru sono piazzate ai cantieri delimitati Ma i paesi delle zone colpite restano disabitati Mercy nello stesso silenzio che regnava 3:30 del mattino di 4 anni fa qualche minuto primaevento sismico di magnitudo 6 si scatenasse Tre Comuni di accumuli in provincia di Rieti Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno prende il via l’istituto Spallanzani di Roma la sperimentazione del vaccino italiano contro il coronavirus il programma coinvolgerà 90 volontari selezionati dai ricercatori sarà un vaccino pubblico ea conclusione della fase di sperimentazione tra disposizione di tutti quelli che avranno necessità assicurato il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti la prima fase della sperimentazione durerà 24 settimane la Food and Drug administration ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza del plasma di soggetti convalescenti nel trattamento covid lo annunciato il presidente Donald Trump definendola una terapia potente Invitiamo tutti guariti a donare il plasma per contribuire a usarlo nelle cure ha detto nel tuo appello secondo il Financial Times però si tratta di un’arma elettorale in vista delle presidenziali è morto a 94 anni il giornalista e scrittore Arrigo Levi nato a Modena è stato Inviapoi direttore della stampa corrispondente da Mosca prima per il Corriere della Sera E poi per il giorno è stato anche consigliere per le relazioni esterne del Quirinale sotto la presidente di Carlo Azeglio Ciampi è Giorgio Napolitano coronavirus salgono i contagi e la scuola e sotto tutti i riflettori per la ripresa del nuovo anno scolastico facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico questo monitoraggio Sulle esigenze delle scuole in Germania purtroppo sono già a 150 gli istituti che sono stati chiusi dall’inizio della riapertura i primi di agosto in un paese che a 3500 devi raccontarci In Italia stiamo ritoccando qua si puote 1500 quindi L’importante è capire che fine hanno fatto tutti i tavoli ulteriori previsti dal protocollosituazione anche per i lavoratori fragili per poter parlare della riformulazione degli organici non più legate al dimensionamento per poter andare anche a disciplinare eventualmente in te e Quando avverrà nei casi in cui avverrà didattica distanze ancora di lavoro agile per il personale ATA e soprattutto quelli sono state le richieste in termini di aule di spazi di organici è molto importante tutti quanti stiamo cercando di far ripartire le scuole a settembre Un po’ in tutto il mondo si è presa anche differenza del primo lockdown di tenere aperte le scuole laddove possibile garantire la sicurezza ma il sindacato ha questo compito è quello di monitorare capire bene per la sicurezza sia degli studenti ma soprattutto dei Lavoratori che cosa si può ancora fare per cercare di limitare al minimo il rischio contagio facendopurtroppo Viene da 13 anni di tagli tagli di personale più di 200mila posti tagli di classi tagli rapporto alunni personale ATA docenti tutto questo bisogna dirlo e poi aspettiamo pure il governo ci convochi per capire bene quali risorse del recovery Fund vuole mettere a disposizione per con investirli È tutto Buon proseguimento di Ascoli

