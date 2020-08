Ultime Notizie Roma del 24-08-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il governatore della Sicilia nello Musumeci che ieri ha firmato un’ordinanza per chiudere hotspot e centri di accoglienza per migranti sfida il Viminale che invece avverte come la materia sia di competenza statale come la sicurezza sanitaria sia una vita dello Stato assicurando che in Sicilia i numeri sugli sbarchi sono impressionanti e che a Lampedusa tra I migranti si sono registrati altri 58 positivi al covid quindi accusa il governo di volere creare Isola dei campi di concentramento Intanto guarda una Trapani 602 migranti da nave quarantenne Azzurra risultati tutti negativi ai tamponi gli esseri la tempesta tropicale Laura che si prevedi di venti un’ora che nelle prossime ore colpisce Cuba durante la notte dopo aver ucciso almeno 12 persone ad Haiti nella Repubblica Dominicana un’auto uragano Marco si dirige verso la Costa meridionale degli Stati Uniti in particolare la Louisiana dovediretta anche Laura Andiamo a Berlino il dissidente russo alexei navalny ricoverato in un ospedale sotto la protezione della anticrimine federale tedesco lo conferma il portavoce di Angela Merkel in conferenza stampa film come la luce dei sospetti su presunto avvelenamento ritenuti improbabili si tratti di una decisione fondata e legittima l’ultima notizia in chiusura al lutto nel mondo del giornalismo Questa notte è morto nella sua casa romana Arrigo Levi scrittore e conduttore televisivo aveva 94 anni era nato a Modena il 17 luglio del 1926 era tornato a casa dopo un lungo ricovero in ospedale tra i tanti incarichi era stato direttore della stampa editorialista del Corriere della Sera I funerali saranno in forma privata a Modena nei prossimi giorni è tutto grazie per averci seguito le Nunzia tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa