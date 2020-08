Ultime Notizie Roma del 24-08-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno al via la sperimentazione del vaccino anti covid madeinitaly allo Spallanzani di Roma è stata inaugurata questa mattina la dose al primo volontario una donna che si è detta fiera e orgogliosa di sottoporsi ai test non ti ferma intanto la crescita dei contagi in Italia docenti ATA e personale scolastico potranno fare in tutte le regioni il test partiti nei giorni scorsi nel Lazio è in Toscana i prelievi crestano volontari dovranno concludersi 7 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico la commissione Ue intanto presenta proposte per un sostegno di 81,4 miliardi di euro per 15 fai via Sostegno e l’occupazione che sarebbero stanziati sotto forma di prestiti con interessi agevolati per Italia sono previsti 27,4 miliardi la quota più alta migranti il governatore della Sicilia nello Musumeci che ieri ha firmato un’ordinanza per chiudere l’estate centri di accoglienza scrive Alvininvece avverte come la materia sia di competenza statale Musumeci però insiste assicurando che in Sicilia i numeri sugli sbarchi sono impressionanti e che a Lampedusa tra I migranti si sono registrati altri 58 positivi al covid quindi a tu sei il governo di voler creare nell’isola dei campi di concentramento intanto sbarcano a Trapani 602 migranti dalla nave quarantena Azzurra risultati tutti negativi a temponi cronaca in chiusura i legali della famiglia l’hanno presentato alla Procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana Parigi e del figlio Gioele su eventuali ritardi nelle ricerche chiediamo chiarimenti dal momento in cui Viviana avuto l’incidente stradale del 3 agosto mattina quando 5 giorni dopo è stato trovato il suo corpo e poi resti probabili del figlio il 19 agosto il procuratore Angelo cavallo precisa che nelle inchieste non è mai stata data alcuna indicazione di probabilità sui protesi da escludere privilegiare e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa