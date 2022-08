Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale Alba del 24 febbraio 2022 Vladimir Putin ordina l’attacco le forze russe penetrano in Ucraina da nord passando attraverso la compiacente Bielorussia dal confine Russo a est ea Sud dalla Crimea Nesta da Mosca nel 2014 quella che doveva essere nelle intenzioni del Cremlino un’operazione militare speciale di pochi giorni per rovesciare il governo di Lodi lidl.es che ha Kiev e si è trasformata in una lunga Guerra di posizione con decine di migliaia di vittime tra cui molti civili ucraini e la distruzione di intere città il sesto mese di conflitto coincide oggi con la festa dell’Indipendenza Ucraina conquistata 31 anni fa in seguito al disfacimento dell’Unione Sovietica dopo il crollo nel 1989 del muro di Berlino non avere celebrazioni pubbliche non ci saràvisto gli attacchi da parte gusta a Kiev è stato proibito qualsiasi assembramento oggi in Ucraina tra comunque una giornata di aperta Sfida alla Russia di Putin contro piano di risparmio gas c’è un comitato d’emergenza che lavora su questo lo presenteremo nei prossimi giorni abbiamo già delle operazioni in corso come il prestito al gestore dei servizi energetici per accelerare l’acquisto sugli stoccati che sono al 80% ci dà un po’ di respiro e abbiamo portato al 100% l’utilizzo dei rigassificatori esistenti dopodiché se probabilmente tra i russi non potranno chiudere completamente le erogazioni Noi dovremmo comunque fare del risparmio lo ha detto il ministro Roberto Cingolani intervistato da Giorgio Zanchini nella tradizione filo rosso andata in onda su Rai 3 a 3 anni dal sisma del 24 agosto 2016 che ha sconvolto il centro Italia si fa il punto sulla ricostruzione pubblicatra interventi in corso ritardi accumulati soprattutto nelle frazioni ancora vivo il ricordo di quella terribile scossa avvenuta nella notte alle 3:36 che ho 299 persone distrutte interi Paesi nel Lazio i numeri nelle Marche Il commissario straordinario Rimini visite cantieri di Amatrice promette questo sarà l’anno della Ricostruzione non ragioni di scusarmi se non per non aver espresso solidarietà pubblicato un video totalmente oscurato e pubblicato da un giornale avete chiesto ai vostri colleghi perché lo hanno pubblicato così la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni risposto ai giornalisti sulla vicenda del video dello stupro di Piacenza prima dell’inizio dell’apertura della campagna elettorale ad Ancona Io sono molto attenta a questi temi aggiunto non è strano che io sia molto più disgusta dello stupratore ha domandato lo sport in chiusura yeman Crippa dopo il trionfo di Monaco dice devo molto la mia storia il fresco vincitore dell’oro neglimila Monaco si è raccontato è Rainews24 storia esemplare di un campione nato in Etiopia adottato in Italia insieme a cinque fratelli e per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto o rimanete in nostra compagnia a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa