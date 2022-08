Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Ucraina contatti mesi dall’inizio dell’invasione nel giorno in cui nel paese si festeggia l’indipendenza da Lourdes messaggio del presidente Mattarella a Kiev e Mosca Brutale Resistenza legittima zielinski ci batteremo alla fine nessun compromesso un dipendente della centrale nucleare di zaporizhia il tuo autista sono stati uccisi da un colpo di mortaio Russo fuori dall’impianto uccisione di Dolina il ministro la prof nel giorno dei funerali Nessuna pietà per i killer secondo l’intelligenza di Mosca uccide regina è stato un agente Ucraina arrivata in Russia a fine luglio e poi fuggito in Estonia per chi era invece l’attentato è opera dei servizi segreti russi la Russia si chiedono invece gli Stati Uniti mentre si preparano a consegnare un nuovo pacchetto di aiuti da 3 miliardi di dollari continuano intanto gli attacchi russi contro zaporizhia intorno alle 4 di questa mattinaerano le tre in Italia l’esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture della città Lo ha reso noto il sindaco interim anatolico secondo quanto riporta il kiwi indipendente non si hanno per il momento notizie video vittime Sono in corso le operazioni per capire l’entità dei danni l’eventuale il numero delle vittime kurkaev ha poi esortato i residenti della città recarsi nei centri di accoglienza più vicini un dipendente della centrale nucleare di Arisa il suo autista sono rimasti uccisi nell’esplosione di un colpo di mortaio all’esterno dell’impianto lo ha riferito il presidente dell’azienda nucleare statale Ucraina energo laton Pedro cote in un’intervista al sottolineando la pericolosità della situazione rappresentante permanente dell’Ucraina alle Nazioni Unite servivi Silvia ha chiesto una presenza permanente dell’agenzia internazionale per l’energia atomica Presso la centrale nucleare zaporizhia in attesa che gli ucraini neri prendano il pieno controllo al meeting di Rimini il dibattito tra i leader dei partiti in vista delle elezionitipiche del 25 settembre non vorrei che le sanzioni stiano diventando la guerra Spero che a Bruxelles stiano facendo una riflessione ha detto Matteo Salvini al meeting di Comunione e Liberazione per Enrico Letta la cosa peggiore che si possa fare dare segni di cedimento footing parlo vorrebbe dire darla vinta a Putin che sta ricattando l’Italia è l’Unione Europea oggi a Rimini atteso l’intervento di Mario Draghi intanto dopo l’impennata del prezzo del gas energetico torna a dominare la campagna elettorale se Giorgia Meloni apre al Fly scappa ma solo se europeo Luigi Di Maio sorta essere celeri e vincere la battaglia in Unione Europea senza aspettare il prossimo governo mentre eri a spingere i versi dei prezzi amministrati per 12 mesi Matteo Salvini Antonio tajani concordano sul tetto al prezzo dell’energia Mari Lanciano sul nucleare intanto d’Abruzzo di commessaggio rassicurante gli europei saranno al sicuro questo inverno e negli inverni che verranno il comitato per i medicinali per usoagenzia Europea del farmaco terrà una riunione straordinaria il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione di vaccini mrna per il covid adattati per il ceppo originale la sua variante A1 omicron nelle ultime 24 ore sono stati registrati 35369 casi e 134 decessi eseguiti in totale 200 7761 tamponi per un tasso di positività del 17% in chiaro le terapie Intensive così come i ricoveri che oggi 24 agosto sono passati 6 anni dal terremoto del Centro Italia che 3:36 di quel 2016 con una scossa di magnitudo 6.0 distrusse Amatrice accumoli Arquata del Tronto e altri Borghi tra Lazio Umbria Abruzzo e Marche a oggi la costruzione post-sisma entrata nella fase matura con 10.000 cantieri di edilizia privata che sono stati aperti negli ultimi due anni e che a giugno 2022 hanno fatto registrare 22700 richieste diquanto emerge dal rapporto 2022 presentato il 19 agosto di quest’anno dal Commissario straordinario Giovanni legni e noi per il momento ci fermiamo qui ancora voi tutti l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa