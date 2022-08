Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio draghi ai giovani siete la speranza per la politica Grazie per il calore di questa applauso Grazie per la vostra accoglienza così il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso del suo intervento al meeting di Rimini accolto da un lunghissimo applauso siamo un grande paese ha detto Amatrice chiamata città degli italiani Ha ragione perché se non fosse stata per l’istantanea solidarietà di tante donne uomini già l’alba tragiche di 6 anni fa molti oggi non sarebbero qui con queste parole il vescovo di Rieti Domenico Pompili aperto la cerimonia commemorazione delle vittime provocate dal terremoto del 24 agosto 2016 in centro Italia la prima di una serie di scosse sismiche che cambiarono il volto dei territori di 4 regioni distruggeimperi bordi e provocando la morte di 239 persone nel solo comune di Amatrice nel Reatino diventato simbolo di quella tragedia e di morte due feriti in Ucraina e le bilancio degli attacchi delle forze russe nelle ultime 24 ore nella regione di Donetsk nell’est del paese dove sono state colpite diverse città e villaggi lo riferisci l’amministrazione regionale del donex Inoltre sul fronte Sud nella regione dei vini proprio tutte le forze russe hanno nuovamente bombardato le città di Nico poi le macchine danneggiando diversi edifici e prendo due persone secondo il governatore Valenti Racing le truppe russe hanno anche bombarda la città di zaporizhia danneggiando diversi edifici e infrastrutture ma senza causare vittime un misterioso finta del social network che fa apparire sul profilo di centinaia di persone foto personaggi famosi che non si seguono i messaggi di auguri da persone sconosciute all’origine sembra un mal funzionamento dell’algoritmo che regola organizzo i contenuti i suoi figli delle bacheche degli scritti stiamo lavorando perfare le cose alla normalità il più rapidamente possibile la nota della compagnia stiamo parlando di Facebook scuola in chiusura sicurezza e non sono un importante incontro ma ne parliamo con il presidente udir Marcello pacifico è un evento importante da sempre ci tiene molto a organizzare eventi che parlano di sicurezza che parlino di Come gestire le scuole di come noi dirigenti dello Stato possono contribuire al progetto di rilancio del paese chiunque voglia partecipare Basta che contatterò Sofia pulire per partecipare a questo evento e contribuire al dibattito che ci sarà con esponenti istituzionali e tutto buon proseguimento di scopo

