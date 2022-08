Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno nuovamente gli Assiri in apertura Sergio Mattarella Invia un messaggio al presidente dell’Ucraina zielinski In occasione della festa nazionale del paese ma per me ancora una volta la necessità di un immediata cessazione ostilità per l’avvio di un processo negoziale in ditta dice il capo dello Stato di una soluzione pacifica giusta equa è sostenibile per l’Ucraina Il presidente zielinski è un discorso in video per il giorno dell’indipendenza l’Ucraina ci batterà fino alla fine contro l’aggressione russe non fare alcuna concessione o compromesso con il nemico da Rimini il premier Mario Draghi in un videomessaggio assicurato il nostro governo che ha fornito e continuerà a fornirvi tutti i miei politico-militari umanitario vogliamo aiutarvi a difendere per raggiungere una pace duratura nei termini che riterrete accettabili andiamo proprio a Rimini o lunghissimo e fragoroso applauso dell’ auditorium della fiera accolto questa mattina allail Presidente del Consiglio vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali per a te combattete costruite voi giovani siete la speranza della politica ha detto draghi aprendo il suo intervento anche oggi siamo in un momento estremamente complesso per l’Italia è l’Unione Europea con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con ritorno della guerra di tensione su Taiwan la congiuntura economica ha segnato da una profonda incertezza stazione peso in modo molto gravoso sui bilanci di famiglie e imprese fa il premier ha invitato tutti ad andare a votare sono convinto che il prossimo dovremmo di qualunque colore sarà riuscire a superare le difficoltà che sembrano insormontabili Italia ce la farà anche questa volta concludi il premier la cronaca Una donna di 56 anni Traduci da ieri sera a Bologna colpita con un martello nella periferia della città nel cortile condominiale è stato arrestato l’ex compagno di 27 anni la donna era diverso a terra ferita alla testa di Stato di incoscienza trasportato in ospedale È morta poco dopo sul posto era presente anche l’aggressore arrestato per omicidio aggravato su disposizione della procura a fine luglionon aveva presentato denuncia contro l’ex compagna dal quale si era lasciata da qualche mese l’indagato è un calciatore originario di Senigallia in provincia di Ancona ha militato in varie squadre di serie C e D sarebbe arrivato ieri a Bologna dalla Sicilia e poi sarebbe andato da tendere la donna sotto casa era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa