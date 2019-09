Ultime Notizie Roma del 24-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Roberta Frascarelli i leader di Francia Germania e Gran Bretagna hanno detto che l’iran alla responsabilità dell’attacco del 14 settembre alle strutture petrolifere esaudite lo affermano in un comunicato congiunto diffuso alla missione tedesca loro i capi di stato e di governo dei suoi paesi non c’è altra spiegazione plausibile giungono sosteniamo le indagini in corso per stabilire ulteriori dalla mia ultima audizione Davanti a questa commissione lo slancio della zona euro è rallentato significativamente più di quanto avevamo anticipato il PIL è ora prevista 1,1 % nel 2009 meno 0,6 punti dalle proiezioni di dicembre 1, 2 Nel 2020 meno 0,5 da dicembre l’ho detto il presidente della BCE Mario Draghi nella sua ultima edizionelamento l’Unione Europea debolezza del commercio internazionale incertezza allegata al protezionismo sono i fattori principali secondo draghi chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano accusati di tentato duplice omicidio del nuotatore Manuel bortuzzo rimasto paralizzato e della fidanzata Martina Rossi avvenuto la notte del 2 febbraio scorsi bortuzzo ferito gravemente e rimase paralizzato il PM Elena neri nell’ambito di un processo svolto con rito abbreviato in testa e due anche la prima edizione l’aggravante dei futili motivi la detenzione e ricettazione di arma da fuoco e la rizza nel procedimento il Comune di Roma sia costituito parte civile la borsa di Hong Kong apre gli scambi in territorio positivo provando a interrompere la serie negativa di fila rimasto lantang sale dello 0,30% 77 paesi molti nel mondo industrializzato ci sono impegnati a ridurre le emissioni nette di carbonio introquanta 70 paesi hanno annunciato che aumenteranno i loro contributi nazionali determinati entro il 2020 Oltre 100 leader del settore privato si sono impegnati accelerare il loro passaggio alla Green Economy lo ha detto il segretario generale dell’ONU Antonio guterres in chiusura dell’incontro sul clima al Palazzo di Vetro Management a sotto per la bancarotta di Thomas Cuccaro storico tour operator britannico messo in liquidazione partire da ieri per insolvenza il blocco repentino dell’attività ha provocato causa e disagio centinaia di migliaia di clienti rimasti bloccati o in preda l’incertezza nero Resort dei rispettivi pacchetti vacanza il governo conservatore di Londra Mentre continua il rimpatrio dei turisti ha Infatti annunciato un’inchiesta in piena regola sui vertici aziendali dopo che il manager Boris Johnson ne aveva messo in discussione bonus milionari incazzati negli anni ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alMassimo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa